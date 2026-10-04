باشگاه خبرنگاران جوان-محمدرضا زیدآبادی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح بهسازی ۱۱۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی استان قم تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: اعتبار اجرای این طرح بالغ بر ۴ هزار و ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که از محل اوراق مرابحه، قیر و منابع مالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

زیدآبادی با اشاره به اهمیت راه‌های فرعی و روستایی در توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان ادامه داد: این مسیرها نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های روستایی، بنگاه‌های کوچک و زودبازده و بخش‌های صنعت، کشاورزی، باغداری و دامداری دارند.

معاون فنی و راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم گفت: قرار گرفتن قم در مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور و موقعیت آن در شبکه حمل‌ونقل، ضرورت توجه مستمر به نگهداری و بهسازی راه‌های فرعی و روستایی را افزایش داده است.

عملیات بهسازی ۱۵۰ کیلومتر راه آغاز شد

وی با اشاره به برنامه اجرایی سال جاری افزود: عملیات بهسازی ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی استان قم در سال ۱۴۰۵ آغاز شد که بیش از ۸۰ کیلومتر از این مسیرها در هفته دولت به بهره‌برداری رسید و ۱۱۰ کیلومتر دیگر نیز در هفته دفاع مقدس تکمیل شد.

زیدآبادی درباره محورهای اجراشده در این مرحله اظهار کرد: محورهای نویس ـ قاهان، چاهک ـ مهرزمین، اسفید ـ کهندان و کاروانسرا سنگی ـ پاچیان در شهرستان جعفرآباد و محورهای صفرآباد، حاج خلیل، یکه‌باغ ـ سنجگان، باغیک ـ تفرش، قمرود، تاج خاتون، قنوات ـ آب‌شیرین، جنداب و حسین‌آباد در شهرستان‌های قم و سلفچگان در این طرح بهسازی شدند.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی در هر محور متناسب با شرایط فنی و نواقص شناسایی‌شده در بازدیدهای کارشناسی انجام گرفت و نوع اقدامات نیز بر اساس وضعیت هر مسیر تعیین شد.

معاون فنی و راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم افزود: روکش آسفالت، لکه‌گیری هندسی، درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت‌های حفاظتی از جمله اسلاری‌سیل و چیپ‌سیل از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این محورها بوده است.

۴۰ کیلومتر راه دیگر بهسازی می‌شود

زیدآبادی با اشاره به ادامه اجرای برنامه بهسازی راه‌های فرعی و روستایی استان گفت: باقیمانده این طرح شامل ۴۰ کیلومتر راه است که عملیات بهسازی آن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و دیگر پارامترهای اجتماعی، بهسازی ۴۰ کیلومتر باقی‌مانده از راه‌های فرعی و روستایی استان قم تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

منبع:روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم