باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آمریکا تاکنون تمایلی برای ازسرگیری حملات هوایی علیه انصارالله نشان نداده و با وجود درخواست‌های عربستان سعودی برای حمایت بیشتر، تلاش کرده است آتش‌بس میان واشنگتن و انصارالله حفظ شود.

ترامپ ماه گذشته نیز با اشاره به تماس انصارالله با آمریکا گفته بود این جنبش تمایلی به درگیری با ایالات متحده ندارد و تأکید کرده بود که انصارالله وعده داده است کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار ندهد.

این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که عربستان سعودی بار دیگر درگیر تنش‌های نظامی با انصارالله است و ریاض نگران گسترش حملات به زیرساخت‌های نفتی و مسیر‌های تجاری در منطقه دریای سرخ است.

با این حال، به نظر می‌رسد کاخ سفید فعلاً تمایلی ندارد جبهه‌ای تازه در یمن باز کند؛ به‌ویژه آنکه آمریکا همزمان با چالش‌های متعدد در منطقه و جنگ با ایران مواجه است.

یک مقام انصارالله نیز در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آمریکایی تأکید کرده است که آتش‌بس میان این جنبش و آمریکا همچنان برقرار است و دلیلی برای ورود مجدد واشنگتن به جنگ یمن وجود ندارد.

یکی از محور‌های اصلی تحلیل‌های آمریکایی درباره تحولات یمن، ارتباط انصارالله با جمهوری اسلامی ایران است. این جنبش بخش قابل توجهی از خاک یمن را در اختیار دارد؛ با این حال، مقام‌های فعلی و پیشین آمریکایی نیز اذعان کرده‌اند که انصارالله را نمی‌توان صرفاً یک نیروی نیابتی ایران دانست.

انصارالله دارای تاریخ، مطالبات و اهداف مستقل خود است و یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آن، پایان محاصره یمن و توقف دخالت نظامی عربستان در این کشور است.

مقام انصارالله در گفت‌وگویی تاکید کرده است که این جنبش اقدامات خود را در چارچوب «دفاع از خود و کشورش» انجام می‌دهد.

از سوی دیگر، ایران و انصارالله هر دو با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه مخالف هستند و بر ضرورت مقابله با نفوذ این دو بازیگر تأکید دارند. تنگه هرمز و باب‌المندب نیز از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی منطقه به شمار می‌روند که تحولات امنیتی پیرامون آنها مستقیماً بر تجارت جهانی و انتقال انرژی اثر می‌گذارد.

تجربه ناکام حملات آمریکا

یکی از عواملی که می‌تواند واشنگتن را نسبت به ورود دوباره به جنگ یمن محتاط کرده باشد، تجربه عملیات نظامی پیشین آمریکا علیه انصارالله است.

آمریکا سال گذشته در قالب عملیاتی موسوم به «راف رایدر» حملات هوایی گسترده‌ای علیه مواضع انصارالله انجام داد. با وجود ادعای ترامپ درباره تسلیم شدن این جنبش، نتایج این حملات محدود ارزیابی شد و انصارالله توانست بخش قابل توجهی از ظرفیت نظامی خود را حفظ کند.

در همین حال، کمبود مهمات آمریکا که بخشی از آن به دلیل جنگ با ایران ایجاد شده، می‌تواند توان واشنگتن برای آغاز یک عملیات گسترده دیگر در یمن را نیز محدود کند.

برخی مقام‌های آمریکایی نیز هشدار داده‌اند که انصارالله طی سال‌های اخیر به یک نیروی نظامی قدرتمند تبدیل شده و توانایی‌های موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است.

در شرایطی که واشنگتن هنوز از ورود مستقیم به درگیری جدید خودداری می‌کند، عربستان سعودی همچنان انصارالله را یک تهدید امنیتی مستقیم می‌داند.

ریاض از سال ۲۰۱۵ وارد جنگ علیه انصارالله شد؛ جنگی که طی سال‌های گذشته خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مردم یمن وارد کرد و در نهایت به آتش‌بس سال ۲۰۲۲ منجر شد.

انصارالله معتقد است عربستان با ادامه محاصره یمن و عمل نکردن به تعهدات مربوط به آتش‌بس، زمینه فروپاشی آن را فراهم کرده است.

حسین البخیتی، روزنامه‌نگار یمنی نزدیک به انصارالله، نیز عربستان را مسئول بخش مهمی از رنج و آوارگی مردم یمن دانسته و تاکید کرده است که مسئله اصلی، زندگی مردم یمن است، نه افزایش قیمت نفت یا هزینه حمل‌ونقل دریایی.

در مقابل، عربستان سعودی انصارالله و روابط آن با ایران را تهدیدی امنیتی در مرز‌های جنوبی خود می‌داند.

گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد ریاض در حال بررسی یا آماده‌سازی برای آغاز عملیات جدید علیه انصارالله در هفته‌های آینده است.

چرا آمریکا وارد جنگ نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت ترامپ، جلوگیری از باز شدن جبهه‌ای جدید در منطقه باشد. واشنگتن هم‌اکنون با بحران‌های متعددی از جمله جنگ ایران، تحولات غزه و جنگ اوکراین مواجه است و ورود مستقیم به یمن می‌تواند هزینه‌های نظامی و سیاسی آمریکا را افزایش دهد.

با وجود این، دولت ترامپ تاکنون تلاش دیپلماتیک گسترده‌ای برای حل بحران یمن انجام نداده است.

پست فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن همچنان خالی است و آمریکا نیز در حال حاضر سفیرانی در یمن و عربستان ندارد. از سوی دیگر، مذاکره‌کنندگان نزدیک به ترامپ، از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر، درگیر پرونده‌های دیگری در منطقه هستند.

عمان نیز که در سال‌های گذشته نقش مهمی در میانجیگری میان طرف‌های درگیر در یمن داشته، همچنان یکی از کانال‌های مهم ارتباط با انصارالله محسوب می‌شود.

انصارالله؛ بازیگری که واشنگتن شناخت کاملی از آن ندارد

انصارالله در کنار توان نظامی، دارای ساختار سیاسی و دیپلماتیک مشخصی است و نمایندگان این جنبش در مذاکرات با طرف‌های خارجی، به‌ویژه در عمان، حضور داشته‌اند.

مقام‌های سابق بین‌المللی که با نمایندگان انصارالله مذاکره کرده‌اند، آنها را بازیگرانی عمل‌گرا در مذاکرات توصیف کرده‌اند؛ با این حال، ساختار رهبری انصارالله سلسله‌مراتبی و ایدئولوژیک است و رهبران اصلی این جنبش ارتباط محدودی با جهان خارج دارند.

مارتین گریفیتس، فرستاده سابق سازمان ملل در امور یمن، که با عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، ارتباط داشته، گفته است حتی در مذاکرات مستقیم نیز درک دقیق انگیزه‌ها و محاسبات رهبری این جنبش آسان نیست.

در مجموع، به نظر می‌رسد دولت ترامپ فعلاً ترجیح می‌دهد از ورود مستقیم به جنگ یمن خودداری کند؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است برخورد نظامی با انصارالله نه‌تنها آسان نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای آمریکا، عربستان و امنیت کشتیرانی منطقه به همراه داشته باشد.

در چنین شرایطی، آینده درگیری میان عربستان و انصارالله می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در معادلات امنیتی دریای سرخ و باب‌المندب باشد؛ به‌ویژه اگر ریاض بار دیگر مسیر تقابل نظامی را در پیش بگیرد.

منبع: پولیتیکو