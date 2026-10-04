باشگاه خبرنگاران جوان - ایران در نخستین حضور رسمی فوتبال الکترونیک در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ توانست با کمترین هزینه به مدال طلا دست یابد.

جایگاهی که به گفته PwC، کشور‌هایی مانند عربستان با هزینه بیش از ۳۸ میلیارددلاری نتوانستند آن را کسب کنند.

این در شرایطی است که عربستان با خرید شرکت بازی‌سازی جهانی Scopely به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، خود را یکی از مدعیان این صنعت در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ معرفی کرده بود.

اما ایران با اتکا به جوانان و با اعدادی خیلی کمتر از آن که براساس اطلاعات مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، در حدود ۱۲۰ هزار دلار (حدود ۳۰ میلیارد تومان) برآورد می‌شود توانست با شکست عربستان و ژاپن که خود را مدعی و صاحب تکنولوژی و سبک می‌دانستند، بر قله آسیا بایستد.

لس‌آنجلس‌تایمز در مقاله‌ای سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ میلیارددلاری کشوری مثل عربستان را صرفاً games washing توصیف کرده و بیان می‌کند که این نوع سرمایه‌گذاری برای رشد نیست و به‌قصد بهبود تصویر بین‌المللی این کشور است؛ و این یعنی در حالی که عربستان یک مدل سرمایه محور، مالکیت محور و رویدادمحور را دنبال کرده که خرید شرکت‌های بین‌المللی، ایجاد باشگاه، برگزاری مسابقات عظیم و تزریق جایزه‌های میلیون‌دلاری در قلب این مدل قرار دارد، اما کشوری مانند ایران با منابع بسیار کم‌تر و هدف‌مندتر و متکی بر سرمایه انسانی و استعداد رقابتی خود توانسته معادله را به نفع خود به پایان برساند.

چیزی که رویترز از آن با این عنوان یادکرد: پول تمام می‌شود، اما استعداد می‌روید.

منبع: فارس