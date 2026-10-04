تأمین نان مردم باید بدون وقفه ادامه داشته باشد و تجهیز نانوایی‌ها به امکانات پشتیبان، از جمله موتور برق، یکی از الزامات افزایش آمادگی و پایداری شبکه نانوایی‌های مازندران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در دیدار با سید محمد سیدی مدیر طرح‌های اجرایی بنیاد علوی مازندران، با قدردانی از همراهی بنیاد علوی در تأمین و اختصاص موتور برق برای نانوایی‌های استان، گفت: این همکاری تاکنون نقش مؤثری در افزایش آمادگی نانوایی‌ها داشته و با توجه به اهمیت استمرار پخت و عرضه نان در شرایط اضطراری، تداوم این حمایت‌ها ارزشمند و قابل تقدیر است.

او افزود: تأمین نان مردم باید بدون وقفه ادامه داشته باشد و تجهیز نانوایی‌ها به امکانات پشتیبان، از جمله موتور برق، یکی از الزامات افزایش آمادگی و پایداری شبکه نانوایی‌های استان است. در همین راستا، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای تقویت زیرساخت نانوایی‌ها همچنان دنبال می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: همکاری بنیاد علوی در این زمینه تاکنون نتایج خوبی به همراه داشته و انتظار می‌رود این مسیر با تأمین تجهیزات مورد نیاز، برای برخورداری تعداد بیشتری از نانوایی‌های استان ادامه پیدا کند تا در شرایط اضطراری نیز خللی در روند پخت و تأمین نان مردم ایجاد نشود.

سیدی مدیر طرح‌های اجرایی بنیاد علوی مازندران نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت حمایت از نانوایان، گفت: بنیاد علوی در چارچوب ظرفیت‌ها و مأموریت‌های خود، حمایت از طرح‌هایی را که به استمرار خدمات ضروری و رفع نیاز‌های مردم کمک می‌کند، دنبال می‌کند و تأمین تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌ها نیز در همین راستا در حال پیگیری است.

او افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده، روند همکاری در زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌های استان، با هدف افزایش آمادگی و تداوم پخت نان در شرایط اضطراری ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: نانوایی های مازندران ، پخت نان
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