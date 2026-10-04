باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با حضور در برنامه زنده «ایران ما» در رادیو ایران، به تشریح برنامه‌ها و آخرین اقدامات مدیریت ارشد استان در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی، کشاورزی و خدمات عمومی پرداخت.

معتمدیان با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران و حضور استاندار در جلسات هیئت دولت، این سازوکار را فرصتی مؤثر برای طرح و حل بی‌واسطه معضلات پایتخت دانست و گفت: «تاکنون ۴۵۰ مصوبه در جریان سفر‌های شهرستانی به تصویب رسیده که اجرای گام‌به‌گام و نظارت مستمر بر روند پیشرفت آنها با هدف محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه خدمات در اولویت کاری استانداری قرار دارد.»

وی در بخش صنعت، بر لزوم ساماندهی بافت‌های نامنظم تولیدی تأکید کرد و افزود: «لکه‌های صنعتی پراکنده در استان تهران نیازمند تعیین تکلیف قانونی، تثبیت هویت و ضابطه‌مندسازی زیست‌محیطی هستند؛ در عین حال، تغییر ریل اقتصاد صنعتی تهران به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر و پاک با جدیت دنبال می‌شود.»

استاندار تهران در حوزه کشاورزی و رفع ناترازی انرژی، از اجرای یک طرح ویژه خبر داد و تصریح کرد: «برای رفع دغدغه کشاورزان و جلوگیری از توقف فعالیت چاه‌های آب در فصل گرما، طرح احداث نیروگاه خورشیدی تجمیعی با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در دست اجراست تا برق مورد نیاز این بخش از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. همچنین مطالبات گندم‌کاران استان و حمایت مالی از تولیدکنندگان این بخش پیگیری شده است.»

معتمدیان حمل‌ونقل عمومی را کلید حل معضل ترافیک و آلودگی هوای استان دانست و خاطرنشان کرد: «تقویت حمل‌ونقل ریلی، توسعه خطوط ریل‌باس و اتصال پرسرعت شهرستان‌های اقماری به تهران از راهبرد‌های اصلی ماست تا حجم تردد‌های جاده‌ای کاهش یابد. هم‌زمان، سیاست کنترل توسعه فیزیکی جدید و ساماندهی بافت‌های موجود دنبال می‌شود.»

وی در پایان با اشاره به کمبود‌های خدماتی در شهرستان‌های استان تهران، بر شتاب‌بخشی به ساخت و نوسازی فضا‌های آموزشی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، تکمیل و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانی در شهرستان‌ها برای بی‌نیازی مردم از مراجعه به پایتخت و همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری استان به عنوان محرک اقتصادی تأکید کرد.