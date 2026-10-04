مراسم اختتامیه بیستمین دوره بازی های آسیایی با پرچمداری شهرزاد خشنودزاده از کشورمان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا۲۰۲۶ با برگزاری آیین اختتامیه رسما به کار خود پایان داد. شهرزاد خشنودزاده ملی‌پوش جوجیتسوی زنان، در این مراسم پرچم ایران را به نمایندگی از کاروان ورزشی کشورمان در دست داشت.

کاروان «فرشتگان میناب» با ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز، مجموع ۵۲ مدال و در رتبه ششم جدول مدالی، از این دوره بازی‌ها بازگشت. ایران در دوره قبل، هانگژو ۲۰۲۲، با ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز هفتم شده بود؛ یعنی این بار شش طلای بیشتر و یک پله صعود ثبت شد.

ورزش زنان هم کارنامه‌ای درخشان داشت؛ از جمله طلای ساغر مرادی در تکواندو و کیمیا زارعی و زینب نوروزی در روئینگ، و نخستین مدال تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی به نام ریحانه کریمی به ثبت رسید.

در جدول نهایی، چین قهرمان و ژاپن نایب‌قهرمان شد.