باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل نشان داده که به یک ساختار نسبتاً مشخص در ترکیب اصلی خود رسیده و سهراب بختیاری‌زاده نیز قصد ندارد بدون دلیل تغییرات زیادی در ترکیب تیمش ایجاد کند.

سرمربی استقلال که در هفته‌های اخیر به دنبال ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیکنان بوده، اعتقاد دارد حفظ ترکیب اصلی می‌تواند به ثبات بیشتر تیم کمک کند. به همین دلیل، در صورت ادامه شرایط فعلی، انتظار می‌رود اسکلت اصلی استقلال در دیدار‌های پیش رو نیز حفظ شود.

بختیاری‌زاده البته برای تغییرات جزئی در ترکیب دستش باز است و عملکرد بازیکنان، شرایط مسابقه و مسائل فنی می‌تواند باعث جابه‌جایی در برخی پست‌ها شود، اما رویکرد کلی کادر فنی بر حفظ ساختار فعلی است.

استقلال در شرایطی خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که بازگشت بازیکنان ملی‌پوش نیز می‌تواند دست بختیاری‌زاده را برای انتخاب ترکیب بازتر کند. سرمربی آبی‌پوشان امیدوار است با در اختیار داشتن تمام نفرات، روند تیم را حفظ کرده و استقلال را در جمع مدعیان بالای جدول نگه دارد.