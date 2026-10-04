باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های باشگاه استقلال است؛ موضوعی که می‌تواند برنامه این تیم برای تقویت ترکیب در نیم‌فصل را تحت تأثیر قرار دهد.

استقلال به دلیل پرونده‌های مربوط به بازیکنان و مربیان خارجی سابق خود با محدودیت نقل‌وانتقالاتی مواجه است و تا زمان تعیین تکلیف این پرونده‌ها، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نخواهد داشت.

این شرایط در حالی برای آبی‌پوشان ایجاد شده که کادر فنی در طول فصل ممکن است با نیاز‌هایی در برخی پست‌ها مواجه شود. مصدومیت بازیکنان، افت بدنی یا فنی و همچنین جدایی احتمالی برخی نفرات می‌تواند نیاز استقلال به جذب بازیکن جدید را افزایش دهد، اما بسته بودن پنجره این امکان را از باشگاه خواهد گرفت.

مدیران استقلال در تلاش هستند با تعیین تکلیف پرونده‌های مالی و پرداخت مطالبات مربوطه، زمینه باز شدن پنجره را فراهم کنند. با این حال، تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، بختیاری‌زاده باید فصل را با همین نفرات و استفاده بیشتر از بازیکنان جوان ادامه دهد.

به این ترتیب، یکی از چالش‌های مهم استقلال در هفته‌های آینده این خواهد بود که بدون امکان جذب بازیکن جدید، کیفیت و عمق ترکیب خود را حفظ کند؛ موضوعی که اهمیت مدیریت درست منابع موجود را برای کادر فنی دوچندان می‌کند.