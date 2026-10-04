باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش پروژه های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: مسکن کارگری نباید با مشکلات طرح‌های حمایتی مسکن گره بخورد و باید از ظرفیت صنایع، معادن و کارخانه‌ها برای خانه‌دار شدن کارگران استفاده کرد.

وی افزود: تأمین زمین و آماده‌سازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی و تأمین تسهیلات و آورده کارگران بر عهده صنایع و واحدهای تولیدی است

او بیان کرد: مدیران استانی موظف شدند فرآیندهای شهرسازی، نقشه‌های آماده‌سازی و کمیسیون ماده ۵ را با اولویت دنبال کنند و مسائل مسکن کارگری حداکثر تا پایان دی‌ماه تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در بخش مسکن حمایتی نیز هدف‌گذاری افتتاح ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال انجام شده و عملکرد مدیران کل استان‌ها در این حوزه از شاخص‌های مهم ارزیابی خواهد بود.

او گفت:بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و زمین‌های آماده واگذاری باید با اولویت به این متقاضیان اختصاص یابد.

صادق ادامه داد:مشکلات اجرای طرح‌های مسکن حماتی در استان‌ها برای نمایندگان در مجلس تبیین شود تا نمایندگان برای پیگیری موضوع و حل مشکلات اجرای طرح‌های مسکونی در جریان موضوع قرار بگیرند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از ظرفیت نخبگان، توسعه‌گران، جامعه مهندسی و مردم در استان‌ها برای پیگیری تامین مسکن و اطلاع‌رسانی به آنها استفاده شود