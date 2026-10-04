باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابت‌های لیگ برتر وارد مقطعی می‌شود که رویارویی با تیم‌های مدعی و بالانشین می‌تواند معیار مهمی برای ارزیابی واقعی این تیم باشد؛ جایی که بختیاری‌زاده باید نشان دهد استقلال تا چه اندازه توانایی رقابت برای بالای جدول را دارد.

آبی‌پوشان در هفته‌های ابتدایی نتایج قابل قبولی به دست آورده‌اند و در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارند، اما دیدار‌های مستقیم برابر مدعیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. استقلال در چنین مسابقاتی علاوه بر کسب امتیاز، باید توانایی خود در مدیریت بازی، حفظ تمرکز و استفاده از فرصت‌های گلزنی را نشان دهد.

دیدار برابر تراکتور یکی از همین آزمون‌ها خواهد بود؛ مسابقه‌ای که علاوه بر حساسیت جدولی، به دلیل حضور جواد نکونام روی نیمکت تراکتور و شناخت او از استقلال، شرایط ویژه‌ای دارد.

بختیاری‌زاده در این دیدار باید تیمی را روانه میدان کند که علاوه بر حفظ ساختار دفاعی، در فاز هجومی نیز بتواند از توانایی بازیکنانی مانند یاسر آسانی و سایر مهره‌های تأثیرگذار خود استفاده کند.

استقلال اگر بتواند در مسابقات بزرگ و برابر تیم‌های مدعی نیز امتیازات لازم را کسب کند، می‌تواند نشان دهد که حضورش در جمع بالانشینان تنها مربوط به هفته‌های ابتدایی نیست و این تیم برای ادامه فصل نیز می‌تواند یکی از مدعیان جدی باشد.