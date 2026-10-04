وزیر جنگ اسرائیل، روز یکشنبه گفت که دستور بستن گذرگاه‌ها به نوار غزه و کرانه باختری را پیش از سالگرد حمله ۷ اکتبر صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، روز یکشنبه گفت که دستور بستن گذرگاه‌ها به نوار غزه و کرانه باختری را پیش از سالگرد حمله ۷ اکتبر صادر کرده است.

این وزیر اظهار داشت که در ۵ و ۷ اکتبر، همزمان با مراسم سومین سالگرد عملیات حماس، بسته شدن عمومی اعمال خواهد شد و افزود که این تصمیم بر استفاده اسرائیلی‌ها از ایست‌های بازرسی کرانه باختری تأثیری ندارد. وی تأکید کرد که «کارگران ضروری در بخش مراقبت‌های بهداشتی» فلسطینی اجازه عبور از ایست‌های بازرسی کرانه باختری را خواهند داشت.»

علاوه بر این، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های کابینه اسرائیل گفت که در حالی که گذرگاه‌ها بسته هستند، کمک‌های بشردوستانه وارد غزه نخواهد شد.

منبع: الجزیره 

برچسب ها: وزیر جنگ اسرائیل ، کرانه باختری ، غزه
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