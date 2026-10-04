باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: هفته انتظامی از دهم تا هفدهم مهرماه همزمان با سراسر کشور و با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز در سیستان و بلوچستان در حال برگزاری است و مجموعه انتظامی استان در این ایام برنامه‌های متنوعی را برای ارتباط بیشتر و نزدیک‌تر با مردم اجرا می‌کند.

وی افزود: آیین افتتاحیه هفته انتظامی در سیستان و بلوچستان با برگزاری محفل انس با قرآن کریم در شهرک «از بازی تا پیروزی» پلیس در حاشیه تجمعات مردمی و با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم، مسئولان، کارکنان انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: حضور برادران و خواهران شیعه و اهل سنت در این مراسم، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت، همدلی و همراهی مردم استان با مجموعه انتظامی بود و بار دیگر نشان داد که امنیت و آرامش پایدار، با مشارکت و همراهی همه اقشار جامعه محقق می‌شود.

سردار اسحاقی گفت: افزایش خدمات‌رسانی به شهروندان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای بهره‌مندی مردم از خدمات انتظامی از مهمترین محورهای برنامه‌های امسال است و تلاش داریم در این ایام ارتباط چهره‌به‌چهره و مستقیم با مردم بیش از گذشته تقویت شود.

وی افزود: مجموعه انتظامی استان تلاش می‌کند در کنار انجام ماموریت‌های ذاتی خود با حضور در میان مردم پاسخگویی به مطالبات و ارائه مشاوره‌های تخصصی، زمینه افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس را فراهم کند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را از دیگر برنامه‌های هفته انتظامی عنوان کرد و گفت: تجلیل از مقام والای شهدا و تکریم خانواده‌هایی که در مسیر حفظ امنیت و آرامش جامعه عزیزان خود را تقدیم کرده‌اند، از برنامه‌های مهم این هفته است.

وی ادامه داد: امنیت امروز جامعه مرهون ایثار و فداکاری شهدا و ایثارگران و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های امنیتی و انتظامی است و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و دیدار با خانواده‌های آنان، فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ این عزیزان است.

سردار اسحاقی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در مدارس استان خبر داد و اظهار کرد: کارشناسان پلیس در هفته انتظامی با حضور در مدارس، با دانش‌آموزان، اولیا و مربیان درباره موضوعات مختلف مرتبط با امنیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت‌وگو می‌کنند.

وی افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سواد رسانه‌ای، آشنایی با رفتارهای پرخطر، افزایش امنیت فردی و اجتماعی و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌ها از جمله موضوعاتی است که در این برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و پلیس تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت کارشناسان تخصصی، ارتباط موثرتری با دانش‌آموزان و خانواده‌ها برقرار کند.

وی حضور کارشناسان و مسئولان انتظامی در برنامه‌های مختلف صدا و سیمای استان را از دیگر برنامه‌های هفته انتظامی برشمرد و گفت: در این برنامه‌ها ضمن تشریح ماموریت‌ها و خدمات پلیس، به پرسش‌ها و مطالبات مردم پاسخ داده می‌شود و شهروندان با ظرفیت‌ها و خدمات مختلف مجموعه انتظامی بیشتر آشنا خواهند شد.

سردار اسحاقی افزود: اطلاع‌رسانی شفاف درباره خدمات انتظامی و آگاهی‌بخشی عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و افزایش همکاری مردم با پلیس دارد و رسانه‌ها در این زمینه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان یکی از برنامه‌های ویژه این هفته را ارائه خدمات مشاوره تلفنی به شهروندان عنوان کرد و گفت: مردم استان می‌توانند برای دریافت مشاوره و راهنمایی در حوزه‌های مختلف با شماره ۰۹۶۵۸ تماس گرفته و از خدمات کارشناسان مربوطه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی و ارائه این خدمات با هدف تسهیل دسترسی مردم به مشاوره‌های تخصصی، پاسخگویی به پرسش‌های شهروندان، کاهش مراجعات غیرضروری و تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و پلیس انجام می‌شود.

سردار اسحاقی خاطرنشان کرد: هفته انتظامی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای معرفی خدمات و ماموریت‌های پلیس، شنیدن مطالبات مردم و تقویت ارتباط دوسویه میان شهروندان و مجموعه انتظامی است.

وی گفت: پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند و معتقد است هر اندازه ارتباط و تعامل میان مردم و پلیس بیشتر و عمیق‌تر باشد زمینه برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و همچنین ارتقای امنیت و آرامش عمومی فراهم‌تر خواهد شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در برقراری امنیت افزود: امنیت یک مقوله جمعی است و تحقق امنیت پایدار بدون همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست از این رو مجموعه انتظامی استان تلاش دارد با رویکردی جامعه‌محور و خدمت‌رسان ارتباط خود را با اقشار مختلف مردم بیش از پیش تقویت کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم اجرای برنامه‌های هفته انتظامی، ضمن تبیین بخشی از خدمات و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی به افزایش آگاهی عمومی، تقویت اعتماد متقابل و ارتقای سطح تعامل میان مردم و پلیس در سیستان و بلوچستان کمک کند.

منبع فراجا