باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - ایزدخواه رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: ۱۰ مهر زادروز دکتر شهید چمران است و به دلیل اثرگذاری بالای این شخصیت در انقلاب و علم، این روز به عنوان روز ملی نخبگان نامگذاری شده است. پایه گذار بنیان ملی نخبگان در سال ۱۳۸۳، رهبر شهید بودند.

او افزود: رصد، شناسایی، هدایت، توانمندسازی نخبگان، اثرگذاری و حمایت از آنها جزئی از وظایف ماست. در استان از ابتدای شکل‌گیری بنیاد نخبگان، حدود ۷۰۰ نخبه شناسایی شده است.

ایزدخواه بیان کرد: حوزه دانش‌آموزی بسیار حساس و نقطه شروع است؛ بنیاد نخبگان طرح شهاب را تحت عنوان شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر در حوزه دانش‌آموزی و خودِ مدرسه را شناسایی می‌کند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی ادامه داد: طرح دانشجویان مستعد را اکنون داریم که از دانشجویان می‌خواهیم ظرف یک ماه اگر معدل الف هستند، مقاله مهم، تحقیقات مهم و علمی دارند در سامانه سینا ثبت کنند.

او عنوان کرد: سه فرصت برای اشتغال نخبگان فراهم شده؛ فرصت اول، جذب در دستگاه‌های اجرایی است و ۲۰ نخبه در استان از این فرصت استفاده کردند؛ فرصت دوم، جذب نخبگان و استفاده آنها در بخش خصوصی است؛ طرح سوم شامل طرح جهت می‌شود که نخبگان به عنوان اساتید و هیات علمی استفاده می‌شوند که ۲۰ نخبه استان از این ظرفیت بهره‌مند شدند.

ایزدخواه تصریح کرد: طرح هسته‌های مسئله‌محور فناورانه و پژوهشی تحت عنوان شهید احمدی روشن داریم که تاکنون ۳۵ هسته مسئله‌محور در استان تشکیل دادیم. سعی ما این است نخبگان استان که مهد پرورش پدران علم است، به کشور معرفی شوند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی اظهار کرد: طرح شتاب را داریم که از اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف استان برای حل مسئله کمک گرفته می‌شود.

او گفت: طرحی مخصوص رشته‌های علوم پزشکی تحت عنوان طرح دانا داریم که حدود دو سال است کلید خورده؛ در این طرح از تحقیقات، حمایت پژوهشی می‌شود.

ایزدخواه افزود: استان، قطب بنتونیت است؛ از این فرصت استفاده کرده و در حوزه‌های مختلف کاربری این محصول، چندین هسته مسئله‌محور تشکیل دادیم. در بحث نخبگان ما نیاز به مطرح کردن فرد نخبه نداریم بلکه نیاز داریم شبکه‌سازی نخبگانی مطرح شود.