معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شگرد‌های جدید کلاهبرداران در پوشش خرید و فروش طلا هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شگرد‌های جدید کلاهبرداران در پوشش خرید و فروش طلا هشدار داد و گفت: یک باند سازمان‌یافته با ترفند متقلبانه توانسته بودند ۲۲ کیلوگرم طلا را به ارزش ۵۲۸ میلیارد تومان را به تصاحب غیرقانونی درآورند.

سرهنگ متقی اظهار داشت: پس از ارجاع پرونده‌ای با عنوان کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش طلا، کارآگاهان ما بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. 

وی افزود: متهمان این باند با بهره‌گیری از نوسانات بازار و جلب اعتماد عمومی، تحت عنوان فروش انواع مصنوعات طلا، موفق شده بودند ۲۲ کیلوگرم طلا به ارزش تقریبی ۵۲۸ میلیارد تومان را از ۱۵ شکایت مختلف دریافت کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ترفند‌های این گروه تصریح کرد: متهمان با استفاده از پوشش فروش طلای باکیفیت و قیمت‌های غیرمتعارف، شکایتی را به وجود آورده بودند که در حال حاضر در مراحل پیگیری نهایی قرار دارد. 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی اقدامات عملیاتی و هوشمند پلیس، ۳ متهم اصلی در نقاط مختلف کشور دستگیر و پس از بازجویی‌های تخصصی و صدور قرار قانونی، به زندان منتقل شده‌اند.

سرهنگ متقی در پایان با صدور هشدار جدی به شهروندان، افزود: در شرایطی که قیمت طلا در روند صعودی قرار دارد، کلاهبرداران با ایجاد فرصت‌های کاذب و وعده‌های سودآفرینی، در کمین سرمایه‌گذاران هستند. توصیه می‌شود از هرگونه معامله با افراد یا مجموعه‌هایی که فاقد مجوز‌های رسمی و در بستر‌های غیررسمی اقدام به جذب سرمایه یا فروش طلا می‌کنند، خودداری نمایید. هرگونه معامله در خارج از مجاری قانونی و بازار رسمی، می‌تواند منجر به از دست رفتن دارایی‌های کلان شود.

منبع: پلیس آگاهی

برچسب ها: پلیس آگاهی ، بازار ارز
خبرهای مرتبط
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در سبزه‌میدان
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
۴۶۵ هزار راننده حواس‌پرت در تهران جریمه شدند
تعداد ازدواج در کشور نصف شده است
آخرین اخبار
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی برای چاه‌های کشاورزی
هزار مترمربع از اراضی زراعی جنوب تهران به کاربری اولیه بازگشت
کشف بیش از ۱۰۰ همت کالای احتکاری با گزارش‌های مردمی
۴۶۵ هزار راننده حواس‌پرت در تهران جریمه شدند
تعداد ازدواج در کشور نصف شده است
چپ گرد خیابان ستارخان به چمران هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
کوثری: جان‌فدا زمینه تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی را فراهم کرد
سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه اندازی شد
در میان ثبت‌نام‌کنندگان افرادی هستند که اقامت آمریکا دارند
۹۸ درصد روستا‌های دارای جمعیت به زیرساخت‌های اصلی مجهز شده‌اند
قتل مادر و دختر ۱۲ ساله در چیتگر؛ اعتراف پدر پس از ماه‌ها انکار
اعزام‌های زمینی عتبات ادامه دارد
برخورد پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های آزاردهنده + فیلم