باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، نسبت به شگرد‌های جدید کلاهبرداران در پوشش خرید و فروش طلا هشدار داد و گفت: یک باند سازمان‌یافته با ترفند متقلبانه توانسته بودند ۲۲ کیلوگرم طلا را به ارزش ۵۲۸ میلیارد تومان را به تصاحب غیرقانونی درآورند.

سرهنگ متقی اظهار داشت: پس از ارجاع پرونده‌ای با عنوان کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش طلا، کارآگاهان ما بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

وی افزود: متهمان این باند با بهره‌گیری از نوسانات بازار و جلب اعتماد عمومی، تحت عنوان فروش انواع مصنوعات طلا، موفق شده بودند ۲۲ کیلوگرم طلا به ارزش تقریبی ۵۲۸ میلیارد تومان را از ۱۵ شکایت مختلف دریافت کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ترفند‌های این گروه تصریح کرد: متهمان با استفاده از پوشش فروش طلای باکیفیت و قیمت‌های غیرمتعارف، شکایتی را به وجود آورده بودند که در حال حاضر در مراحل پیگیری نهایی قرار دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی اقدامات عملیاتی و هوشمند پلیس، ۳ متهم اصلی در نقاط مختلف کشور دستگیر و پس از بازجویی‌های تخصصی و صدور قرار قانونی، به زندان منتقل شده‌اند.

سرهنگ متقی در پایان با صدور هشدار جدی به شهروندان، افزود: در شرایطی که قیمت طلا در روند صعودی قرار دارد، کلاهبرداران با ایجاد فرصت‌های کاذب و وعده‌های سودآفرینی، در کمین سرمایه‌گذاران هستند. توصیه می‌شود از هرگونه معامله با افراد یا مجموعه‌هایی که فاقد مجوز‌های رسمی و در بستر‌های غیررسمی اقدام به جذب سرمایه یا فروش طلا می‌کنند، خودداری نمایید. هرگونه معامله در خارج از مجاری قانونی و بازار رسمی، می‌تواند منجر به از دست رفتن دارایی‌های کلان شود.

منبع: پلیس آگاهی