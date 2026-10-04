باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سید سعیدرضا منتظری،رئیس بنیاد نخبگان استان قم امروز در نشست خبری به مناسبت روز نخبگان گفت: بنیاد نخبگان با رویکردی جدید، از ظرفیت استعدادهای برتر قم برای حل چالش‌های استان در حوزه‌های حکمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به‌صورت عملیاتی استفاده می‌کند.

تقویت زنجیره شناسایی استعدادهای برتر از دانشگاه‌ها

وی افزود: زنجیره شناسایی استعدادهای برتر از دانشگاه‌ها تقویت شده و این افراد پس از شناسایی، بر اساس طرح‌های تشویقی، تحت حمایت مادی و معنوی بنیاد قرار می‌گیرند.

منتظری با تأکید بر تولید قدرت از فعالیت‌های نخبگانی تصریح کرد: کیفیت کار نخبگان استان باید ضریب تأثیرگذاری بالایی داشته باشد.

نخبگان، بهترین ظرفیت برای حل مسائل دستگاه‌ها

وی نخبگان را بهترین ظرفیت برای حل مسائل دستگاه‌های اجرایی دانست و از فراهم شدن بسترهای لازم برای نقش‌آفرینی فعال بنیاد نخبگان خبر داد.

منتظری همچنین با اشاره به طرح‌های حمایتی بنیاد از استعدادهای برتر استان خاطرنشان کرد: اختصاص سهمیه برای جذب و استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی، از طرح‌های مورد استقبال در سال‌های اخیر بوده است.

قم در تأمین مسکن نخبگان پیشرو شد

منتظری، رئیس بنیاد نخبگان قم، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن نخبگان گفت: قم در این زمینه به‌عنوان استان پیشرو شناخته شده و ایجاد تعاونی مسکن نخبگان الگویی برای دیگر استان‌ها موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، ۱۹۷ نفر از سوی وزارت راه و شهرسازی برای طرح مسکن نخبگان ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند پذیرش در فاز تخصیص زمین به‌زودی و طی یک هفته انجام می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان قم خاطرنشان کرد: این طرح با هدف حمایت از نخبگان و ایجاد انگیزه برای ماندگاری آنان در استان اجرا می‌شود و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه، مراحل بعدی نیز با سرعت پیش برود.

تشکیل سه هیئت اندیشه‌ورز نخبگانی در حوزه آب، اتباع و صنعت / حرکت نخبگان در مرزهای دانش و هوش مصنوعی

رئیس بنیاد نخبگان قم گفت:سه هیئت اندیشه‌ورز در حوزه‌های آب، اتباع و صنعت با حضور نخبگان دانشگاهی و تجربی تشکیل شد تا با ایفای نقش واسط میان دانشگاه و صنعت، به حل مسائل کلیدی استان کمک کنند.

وی افزود:هیئت‌های اندیشه‌ورز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تجربی تشکیل شده‌اند و قرار است در مرزهای دانش، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، فعالیت کنند.

این هیئت‌ها به‌عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت عمل می‌کنند و نقش اصلی آن‌ها بر اساس حل مسائل تعریف شده است. حمایت از این فعالیت‌ها در قالب طرح‌های پژوهشی انجام می‌شود و طرح‌های هسته‌محور دانشجویی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.هدف اصلی این اقدام، ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های علمی و نیازهای واقعی جامعه و صنعت است.

در پایان نشست، از پوستر تکریم دکتر سید رضا رئیس کرمی به عنوان سرآمد علمی استان رونمایی شد.· مراسم تکریم از این شخصیت نخبه استانی در راستای برنامه‌های تکریم و الگوسازی سرآمدان در طرح علامه خواهد بود.