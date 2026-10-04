باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست پایش طرح‌های مسکن حمایتی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد اظهار کرد: حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است که تعهد دولت محسوب می‌شود و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است. از این تعداد، حدود ۲۵۰ هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در بسیاری از استان‌ها پروژه‌ها پیشرفت مناسبی دارند و امیدواریم به هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده دست پیدا کنیم. البته برخی استان‌ها با مشکلاتی مواجه بودند که بنیاد مسکن توضیحات لازم را ارائه کرد و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز توضیحات مربوط به مسائل و موانع موجود را ارائه دادند. یکی از موارد مطرح‌شده این بود که در برخی استان‌ها ظرفیت مربوط به دهک‌های درآمدی هنوز فعال نشده بود که در این زمینه مقام عالی وزارت بر تسریع در روند کار تأکید کردند تا پروژه‌ها به نحو مناسبی پیش برود.

صنایع بزرگ در مسکن کارگری پای کار آمده‌اند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت اجرای طرح مسکن کارگری نیز گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه مبادله شد و قرار بر این بود که مسکن کارگری با تولی‌گری خود صنایع به نتیجه برسد. در همین راستا، اراضی در مقاطع مختلف تخصیص داده شد.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در این بخش گفت: در بعضی موارد، اراضی تحویل‌شده فاقد نقشه‌های آماده‌سازی فاز دوم بودند که این موضوع در برخی موارد موجب تغییراتی در روند اجرای پروژه‌ها شد. همچنین بخشی از مسائل به میزان همکاری صنایع و برخی دیگر نیز به موضوع تسهیلات بازمی‌گشت.

طاهرخانی تأکید کرد: یکی از کارکردهای این تفاهم‌نامه این بود که ظرفیت صنایع بزرگ را به‌عنوان پشتیبان مسکن کارگری وارد میدان کنیم که بسیاری از صنایع نیز در این زمینه همراهی کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از اراضی در مرحله آماده‌سازی قرار دارند و در برخی موارد نیز عملیات ساخت آغاز شده است.

وی افزود: با این حال، انتظار ما این است صنایعی که زمین دریافت کرده‌اند نیز وارد مرحله اجرا شوند. امروز درباره صنایعی که زمین به آنها تخصیص داده شده اما تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده‌اند، تصمیم گرفته شد فرصت محدودی برای آنها در نظر گرفته شود و جلساتی با این صنایع برگزار کنیم تا دلایل عدم ورود آنها به این حوزه مشخص شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مواردی در استان خوزستان گفت: چند مورد از این صنایع در استان خوزستان مطرح شدند که قرار شد فرصت مشخصی به آنها داده شود و در جلسات بعدی صحبت‌های آنها را بشنویم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف و مسئولیت‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین و در اختیار قرار دادن آن برای ساخت مسکن است و صنایع نیز یکی از گروه‌های هدف در این زمینه هستند. امیدواریم صنایع پای کار بیایند و برای پاسخ به یکی از نیازها و مطالبات اصلی کارگران همکاری لازم را داشته باشند.

طاهرخانی درباره اینکه چرا برخی صنایع تاکنون وارد اجرای طرح مسکن کارگری نشده‌اند، گفت: باید در جلساتی با خود آنها صحبت کنیم تا وضعیت مشخص شود و دلایل عدم ورودشان به این حوزه را بررسی کنیم.

پروژه‌ها بر اساس آورده متقاضیان پیش می‌رود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین درباره فرآیند پرداخت آورده متقاضیان اظهار کرد: در طرح‌های ملی مسکن دو گروه متقاضی داریم. یک گروه، متقاضیان دهک‌های پایین درآمدی، یعنی دهک‌های یک تا چهار هستند. در این گروه، با توجه به مصوبه‌ای که از شورای عالی مسکن دریافت کرده‌ایم، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان کمک به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.

طاهرخانی ادامه داد: اما درباره سایر متقاضیان، طبیعتا پروژه‌های مسکن با آورده متقاضیان پیش می‌رود. اگر فردی که در سامانه‌های مربوطه مشخص شده در دهک‌های بالاتر قرار دارد آورده مورد نیاز را تأمین نکند، امکان ادامه حضور او در پروژه وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: حتی متقاضیان همین پروژه‌ها نسبت به این موضوع معترض هستند و می‌گویند چرا با افرادی که تعهدات مالی خود را انجام نمی‌دهند، برخورد نمی‌شود؛ چراکه عدم ایفای تعهدات برخی متقاضیان موجب تأخیر در اجرای پروژه می‌شود و در نهایت آثار این تأخیر و تعدیل هزینه‌ها متوجه همه متقاضیان خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با این حال، دوباره تأکید می‌کنم که تمرکز ما بر این است که اقشار کم‌درآمد اجتماعی در طرح‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند، چراکه نقطه کانونی این طرح‌ها همین اقشار هستند.

وی افزود: در مقابل، درباره سایر اقشار نیز مواردی وجود دارد که با وجود پیشرفت بالای پروژه، آورده محدودی باقی مانده است. برای مثال، امروز بنیاد مسکن گزارش‌هایی ارائه کرد که نشان می‌داد در برخی پروژه‌ها با وجود پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی، آورده برخی متقاضیان هنوز حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. این موارد لزوما مربوط به دهک‌های پایین نیست و تصمیم‌گیری درباره آنها در ستاد وزارتخانه انجام نمی‌شود. این موضوعات به شورای مسکن استان‌ها سپرده شده و در آن شوراها شرایط متقاضیان بررسی و درباره اعتراض‌ها و موارد مربوط به آنها تصمیم‌گیری خواهد شد