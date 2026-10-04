سلیمی مجری برنامه «زمانه» گفت: به‌نظرم محتوا، مولف بودن و سواد آن حوزه را داشتن بر فرم اجرای یک مجری می‌چربد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد امین سلیمی، مجری برنامه «زمانه» درباره اولویت‌های اجرا گفت: توانِ فنیِ اجرایم پایین است و به آن آگاه هستم؛ چون من مجری نیستم و برایش کلاس نرفته‌ام. اکنون عزیزانی هستند که یا در این حرفه استاد هستند، یا کلاس‌های مربوط به فن بیان و اجرا و زبان بدن رفته‌اند و مدیریت نگاه را می‌دانند. 

سلیمی ادامه داد: گاهی سیستم از طرف مقابل فقط گردانندگی می‌خواهد نه اجرا. یعنی سیستم نخواسته شخص مولف باشد. البته دعوای فلسفی نیز در اینجا وجود دارد که آیا مجری لزوماً باید کارشناس - مولف باشد؟ اینکه آیا مجری باید طرف داشته باشد؟

مجری برنامه «زمانه» افزود: من معتقدم مجری باید طرف داشته باشد و موضوع را بفهمد، وگرنه دور می‌خورد. اگر مجری فهم درستی از موضوع نداشته باشد، چگونه می‌تواند آن را مدیریت کند. در کل، به‌نظرم محتوا، مولف بودن و سواد آن حوزه را داشتن بر فرم اجرا می‌چربد. چون فرم قابل یادگیری است و حتی با تکرار درست می‌شود.

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برچسب ها: اجرا ، محتوا ، سواد
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