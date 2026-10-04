باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) در مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بنادر شمال کشور، خواستار طراحی زنجیره تأمین نهاده‌های دامی متناسب با ظرفیت تولید منطقه شد و گفت: انتقال نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های مرغداری از مسیر‌های نزدیک‌تر می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده تولید را کاهش دهد. او با اشاره به نقش دولت در حمایت از بخش تولید افزود: تسهیلات بانکی در شرایط فعلی یکی از ابزار‌های حمایت از تولید است، اما اصل ماجرا فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه مهمترین وظیفه دولت ایجاد امنیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش خصوصی اگر در شرایط رقابتی قرار گیرد، خودش می‌داند چه کالایی، به چه میزان و با چه قیمتی تولید و عرضه کند و اگر نتواند خود را با نیاز بازار تطبیق دهد، از بازار حذف خواهد شد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد رقابتی گفت: هرچه زمان بگذرد و اقتصاد از شرایط غیررقابتی و انحصاری فاصله بگیرد، به شرایط نرمال‌تر اقتصادی نزدیک خواهیم شد و زمینه برای فعالیت واقعی بخش خصوصی فراهم‌تر می‌شود. او به ظرفیت‌های کم‌نظیر گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی و دام و طیور اشاره کرد و افزود: باید ببینیم چگونه می‌توانیم از موقعیت بی‌نظیر گیلان به شکلی استفاده کنیم که هم منافع استان تأمین شود و هم اقتصاد ملی از این ظرفیت بهره‌مند شود.

اهمیت موقعیت جغرافیایی کشور

استاندار موقعیت جغرافیایی ایران را یک ظرفیت مهم و راهبردی دانست و اظهار داشت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌ها و محل تلاقی مسیر‌های مختلف بوده است و این ویژگی تاریخی، نشان‌دهنده اهمیت موقعیت جغرافیایی کشور است.

حق‌شناس با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی گیلان تصریح کرد: در میان ۳۱ استان کشور، گیلان از ویژگی‌های استثنایی برخوردار است و در کنار استان‌هایی همچون گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، از ظرفیت‌های متنوع مرز‌های دریایی، زمینی، ریلی و هوایی بهره می‌برد؛ با این تفاوت که شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی گیلان، ویژگی منحصر‌به‌فرد دیگری به این استان بخشیده است.

او همچنین به ظرفیت‌های منابع انسانی و علمی گیلان اشاره کرد و گفت: گیلان از گذشته تاکنون چهره‌های علمی و فرهنگی برجسته‌ای را در خود پرورش داده و این ظرفیت انسانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های استان است. استاندار با اشاره به ظرفیت تولید کیوی گیلان افزود: کیوی روی درخت حدود ۹۰ هزار تومان قیمت دارد و امیدواریم افزایش صادرات و رونق این محصول بتواند در زندگی و معیشت مردم منطقه اثرگذار باشد.

توجه بیشتر به تحولات اقتصادی گیلان

حق‌شناس در ادامه با توصیه به فعالان و مسئولان برای توجه بیشتر به تحولات اقتصادی مناطق غربی استان پیشنهاد کرد: امروز از رشت به آستارا سفر کنید و تصویری از وضعیت اقتصادی و زندگی مردم این منطقه در ذهن داشته باشید و شش ماه دیگر دوباره این مسیر را طی کنید؛ معتقدم تغییراتی در زندگی ظاهری مردم این منطقه ایجاد خواهد شد. او با اشاره به ظرفیت صنعت طیور در شمال کشور اظهار داشت: بخش قابل توجهی از تولید مرغ کشور در این منطقه انجام می‌شود و بر همین اساس باید زنجیره تأمین نهاده‌های دامی نیز متناسب با ظرفیت تولید منطقه طراحی شود.

استاندار گیلان با طرح این پرسش که چرا نهاده مورد نیاز مرغداری‌های شمال کشور باید مسافت طولانی از جنوب کشور طی کند، گفت: وقتی بنادر شمال کشور در فاصله‌ای نزدیک‌تر از واحد‌های تولیدی قرار دارند، انتقال نهاده از مسیر کوتاه‌تر می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد. حق‌شناس تصریح کرد: اکنون بخش قابل توجهی از تخلیه و بارگیری بنادر گیلان و مازندران مربوط به نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها است؛ بنابراین باید بررسی شود چرا از این ظرفیت در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به شکل کامل استفاده نمی‌شود.

در پایان این مراسم، از جمعی از دامپزشکان، فعالان و تولیدکنندگان برتر حوزه دام و طیور استان گیلان به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در عرصه تأمین سلامت دام، امنیت غذایی و رونق تولید، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان