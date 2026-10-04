سخنگوی کرملین، روز یکشنبه تأکید کرد که اوکراین به مذاکره با روسیه نزدیک‌تر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز یکشنبه تأکید کرد که اوکراین به مذاکره با روسیه نزدیک‌تر نشده است و گفت که اروپا همچنان در مسیر فرآیند مذاکره مانع‌تراشی می‌کند.

پسکوف در یک نشست خبری گفت: «ما خواهان صلح هستیم و ترجیح می‌دهیم آن را از راه‌های مسالمت‌آمیز محقق کنیم. اما تا زمانی که این امر ممکن نباشد، خواهیم جنگید و با تمام قوا مبارزه خواهیم کرد.»

علاوه بر این، او تأکید کرد که روسیه در حال واکنش نشان دادن به تشدید تنش‌ها از سوی اوکراین است، چرا که این اقدام در حال حاضر تنها راه دستیابی به اهدافش محسوب می‌شود. وی در پایان گفت: «با توجه به فقدان فرصت برای گفت‌و‌گو و مذاکره، این تنها راه موجود و تنها شیوه تأمین منافع ماست.»

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، مذاکرات صلح
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