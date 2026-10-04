نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات تا پایان مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره زمان معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی دو وزارتخانه «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» و «اطلاعات»، گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، دولت اعلام کرده که در دو، سه هفته آینده وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات را معرفی خواهد کرد بنابراین پیش‌بینی می‌شود که دولت در مهرماه این دو وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.

وی افزود: پس از معرفی وزرای پیشنهادی، مجلس در فرصت زمانی که آیین‌نامه داخلی مشخص کرده، به بررسی صلاحیت و برنامه‌های آنها خواهد پرداخت. امیدواریم که وزرای پیشنهادی بتوانند رای اعتماد لازم را از نمایندگان کسب کنند.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر آمادگی مجلس برای همکاری با دولت جهت بهبود شرایط کشور، افزود: اگر احیانا دولت به دنبال اصلاحاتی در بدنه کابینه باشد، همچنان می‌تواند از کمک و همراهی مجلس برخوردار شود. مجلس برای همکاری با دولت کاملا آماده است تا دولت بتواند هرچه بیشتر در برابر فشار‌هایی که آمریکا وارد می‌کند، از مردم حمایت کند.

منبع: خانه ملت

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزیر اطلاعات ، وزیر دفاع
خبرهای مرتبط
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
با موافقت مجلس؛
تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۲ مهر
فرمانده کل ارتش: مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کنیم/ نام پایه‌گذاران صنعت موشکی در تاریخ ماندگار خواهد شد
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
خون شهدای مقاومت پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی کنار زده است
تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد
آخرین اخبار
حاجی‌بابایی: وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع تا پایان مهر به مجلس معرفی می‌شوند
خون شهدای مقاومت پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی کنار زده است
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت
جلسات مجلس با مصوبه شعام از هفته آینده با شیوه جدید برگزار می‌شود
تأمین هزینه انتخاباتی از کارگزاران بیگانه ممنوع شد
خبر اخراج دیپلمات‌های ایران توسط آمریکا کذب محض است/ نیروهای مسلح آماده‌ دفع هرگونه شرارت هستند
اگر دشمنان مسیر برخورد نظامی را دوباره در پیش بگیرند پاسخ محکم‌تری از ایران دریافت می‌کنند/ آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند
قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد
باید از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کنیم/ نام پایه‌گذاران صنعت موشکی در تاریخ ماندگار خواهد شد
فرمانده کل ارتش: مجاهدت‌های فراجا پشتوانه آرامش و اقتدار ایران اسلامی است
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۲ مهر
بیانیه وزرات امور خارجه درباره خروج نیرو‌های اشغالگر آمریکایی از عراق
دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است
بقائی: وزیر امور خارجه ارمنستان یکشنبه به تهران سفر می‌کند
وزیر خارجه ترکیه درگذشت خواهر عراقچی را تسلیت گفت
آرایش جدید اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط ویژه کشور
ولایتی: امنیتِ وارداتی، تاریخ مصرف دارد
پیام سرلشکر عبداللهی به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی
عارف: درخشش کاروان ایران در بازی‌های آسیایی، جلوه‌ای از توانمندی و اراده جوانان کشور است
عراقچی قهرمانی تیم ملی والیبال در بازی‌های آسیایی ناگویا را تبریک گفت