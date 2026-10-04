کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تابلوی معاملات نمایانگر غلبه فروشندگان و حاکمیت جو احتیاط در میان اهالی بازار بود؛ جدالی که در نهایت منجر به افت شاخص‌های اصلی در هر دو بازار بورس و فرابورس شد شاخص کل با کاهش ۲۴ هزار و ۷۸۹ واحدی، معادل ۰.۳۲ درصد، در سطح ۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۷۹ واحد به کار خود پایان داد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: ارزش معاملات بورس تهران به بیش از ۴۶۲ هزار میلیارد ریال رسید و حجم معاملات نیز بالغ بر ۸۴.۷ میلیارد برگه سهم ثبت شد. فضای بنیادی شرکت‌ها و گزارش‌ها، شرایط پرحجمی را برای بازار و صنایع ایجاد کرده است. فضای مناسب باعث شده تا شرایط بازار، در عین پرفشار بودن در سمت فروش، پرمعامله و مورد توجه باشد.

او اظهار کرد: بازدهی خوبی طی این مدت، فروش و شناسایی سود و رنج منفی را آسان کرده و انتظارات محتاطانه سهامداران و تمایل به شناسایی سود یا کاهش ریسک، باعث افزایش هیجانات در طول بازار شده است رفتار جریان نقدینگی حقیقی و نوسانات نرخ ارز و بازار‌های موازی در روز‌های آینده، جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازار را شفاف‌تر خواهد کرد.

وفایی تصریح کرد: گره زدن بازار به اخبار و شایعات پالایشی‌ها به نظر درست نیست؛ هرچند بعضی از اقدامات باعث ترس می‌شود، اما با شفاف‌سازی کامل ابعاد و شرح آینده بر اساس تصمیمات احتمالی، می‌توان به منطقی‌تر شدن بازار کمک کرد اگر قرار بر یک رالی موقت دیگر باشد، آن رالی با فضای گزارش‌های میان‌دوره‌ای پیش می‌رود و اجرایی خواهد شد.