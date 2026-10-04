باشگاه خبرنگاران جوان - لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مهدی اخ‌الصنایع، موفقیت‌های مدیریت شهری را حاصل کار جمعی و همراهی مدیران و کارکنان دانست.

وی با تأکید بر ضرورت مردم‌محوری در مدیریت شهری، ارتباط مستقیم مدیران با شهروندان و توجه به نتایج ملموس اقدامات را از الزامات مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با روحیه کار و تلاش، مسائل و مطالبات شهروندان را با جدیت دنبال کنند.

فروزنده همچنین با اشاره به سوابق و تجربه حسن چگینی، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجموعه مدیریت شهری تأکید داشت.

اخ‌الصنایع: دستاورد‌های منطقه حاصل تلاش و همراهی مجموعه بود

مهدی اخ‌الصنایع نیز در این مراسم با قدردانی از مدیران، کارکنان و مجموعه مدیریت شهری منطقه، همراهی و همکاری آنان را از عوامل اصلی پیشبرد امور و تحقق برنامه‌ها عنوان کرد.

وی با تأکید بر نقش کار تیمی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، از تلاش‌های مجموعه در دوره مسئولیت خود قدردانی و برای حسن چگینی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

چگینی: نیروی انسانی متعهد و متخصص مهم‌ترین سرمایه مدیریت شهری است

حسن چگینی، شهردار منطقه، در این مراسم ضمن قدردانی از اعتماد صورت‌گرفته، اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه و پشتوانه مدیریت شهری، نیروی انسانی متعهد، متخصص و اخلاق‌مدار است.

وی افزود: پیشرفت واقعی در مدیریت شهری تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود و اخلاق، روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و تعامل سازنده با مردم و بخش‌های مختلف جامعه، از پایه‌های اصلی موفقیت است.

چگینی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی، برنامه‌ریزی، نگاه کارشناسی و همکاری و همدلی را لازمه رفع مشکلات و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

در پایان مراسم، از خدمات و تلاش‌های مهدی اخ‌الصنایع در دوره مسئولیت وی به‌عنوان شهردار منطقه تقدیر و با اهدای لوح و یادبود از زحمات او تجلیل شد و حسن چگینی به‌عنوان شهردار منطقه معرفی و حکم مسئولیت وی به‌صورت رسمی اهدا شد.