رئیس انجمن تایر با قاطعیت ادعای احتکار توسط کارخانه‌ها را رد کرد و اظهار داشت: تولیدات بلافاصله پس از ساخت، در سامانه جامع انبار‌ها ثبت و توزیع می‌شود و تحت نظارت لحظه‌ای نهاد‌های مسئول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - جمال میرزایی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در  برنامه رادیو ایران، با رد شایعات احتکار اظهار کرد: جهش غیرمنطقی هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و کاهش واردات، تولید و عرضه را با چالش جدی مواجه کرده است.

 میرزایی با اشاره به پیام‌های رانندگان خودروهای سنگین درباره وضعیت بازار تایر، علت کاهش ۵۰ درصدی تولید تایرهای باری-اتوبوسی رادیال در ماه‌های اخیر را تغییر مسیرهای لجستیکی و مشکلات تأمین مواد اولیه عنوان کرد. 

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر گفت: بحران لجستیک مسدود شدن مسیرهای دریایی باعث شده واردات مواد اولیه از طریق مسیرهای زمینی طولانی انجام شود؛ امری که زمان حمل بار را از ۲۰ روز به بیش از ۴ ماه رسانده و هزینه‌های حمل را ۲۰ برابر کرده است.

وی افزود: علاوه بر هزینه‌های حمل، قیمت جهانی مواد اولیه نیز به دلیل شرایط تحریم و نوسانات بازار، دو برابر شده است.

او گفت:حدود ۵۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز تایرهای سنگین وارداتی است (عمدتاً از آسیای میانه، مالزی، اندونزی، ویتنام و چین). در کنار افت تولید داخلی، واردات تایر آماده نیز ۵۰ درصد کاهش داشته که منجر به ناترازی شدید در بازار شده است.

میرزایی با قاطعیت ادعای احتکار توسط کارخانه‌ها را رد کرد و اظهار داشت: تولیدات بلافاصله پس از ساخت، در سامانه جامع انبارها ثبت و توزیع می‌شود و تحت نظارت لحظه‌ای نهادهای مسئول است.

 وی افزود که کارخانه دولتی تایر در کشور وجود ندارد و عمده این صنعت در اختیار بخش عمومی و تأمین اجتماعی (بازنشستگان) است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر اظهار کرد: با بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای، ظرفیت تولید داخل تا پایان سال دوبرابر شود تا سهم تولید ملی از ۳۰ درصد کنونی به ۶۰ درصد مصرف کل کشور برسد.

برچسب ها: لاستیک ، تایر
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