آغاز سال تربیتی یادگیری در چهارمحال و بختیاری/ ۱۴ هزار نونهال در ۷۳۵ مرکز کودکستانی

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: آغاز سال تربیتی یادگیری روز غنچه‌ها در مراکز پیش‌دبستانی و کودکستان‌های چهارمحال و بختیاری، با برگزاری آیینی نمادین در کودکستان غنچه‌های سرخ منظریه شهرکرد برگزار شد.

وی افزود: این آیین با هدف آغاز رسمی برنامه‌های تربیتی و یادگیری نونهالان در سال جدید تحصیلی برگزار شد و بر نقش دوره کودکی در شکل‌گیری شخصیت، مهارت‌های اجتماعی و تربیتی کودکان تأکید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۱۴ هزار نونهال چهار تا ۶ ساله در ۷۳۵ مرکز پیش‌دبستانی و کودکستانی استان از برنامه‌های آموزشی و تربیتی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: دوره پیش‌دبستانی و کودکستان، مرحله‌ای مهم در فرآیند تربیت و یادگیری کودکان است و توجه به این دوره می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن و موفقیت کودکان در سال‌های آینده باشد.

خدادادی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری امسال با پوشش ۱۴ هزار نونهال در ۷۳۵ مرکز، سال تربیتی یادگیری را آغاز کرد.

گفتنی است؛ در این آیین، برنامه‌های ویژه روز غنچه‌ها با حضور کودکان و مربیان اجرا شد و آغاز سال تربیتی یادگیری در مراکز کودکستانی استان به صورت نمادین گرامی داشته شد.