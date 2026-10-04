آغاز سال تربیتی یادگیری روز غنچه‌ها با حضور جمعی از مسئولان در یکی از کودکستان‌های شهرکرد برگزار شد و امسال ۱۴ هزار نونهال چهار تا ۶ ساله در ۷۳۵ مرکز پیش‌دبستانی و کودکستانی چهارمحال و بختیاری تحت آموزش و برنامه‌های تربیتی قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: آغاز سال تربیتی یادگیری روز غنچه‌ها در مراکز پیش‌دبستانی و کودکستان‌های چهارمحال و بختیاری، با برگزاری آیینی نمادین در کودکستان غنچه‌های سرخ منظریه شهرکرد برگزار شد.

وی افزود: این آیین با هدف آغاز رسمی برنامه‌های تربیتی و یادگیری نونهالان در سال جدید تحصیلی برگزار شد و بر نقش دوره کودکی در شکل‌گیری شخصیت، مهارت‌های اجتماعی و تربیتی کودکان تأکید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۱۴ هزار نونهال چهار تا ۶ ساله در ۷۳۵ مرکز پیش‌دبستانی و کودکستانی استان از برنامه‌های آموزشی و تربیتی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: دوره پیش‌دبستانی و کودکستان، مرحله‌ای مهم در فرآیند تربیت و یادگیری کودکان است و توجه به این دوره می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن و موفقیت کودکان در سال‌های آینده باشد.

خدادادی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری امسال با پوشش ۱۴ هزار نونهال در ۷۳۵ مرکز، سال تربیتی یادگیری را آغاز کرد.

گفتنی است؛ در این آیین، برنامه‌های ویژه روز غنچه‌ها با حضور کودکان و مربیان اجرا شد و آغاز سال تربیتی یادگیری در مراکز کودکستانی استان به صورت نمادین گرامی داشته شد.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، نونهالان
خبرهای مرتبط
نتایج روز اول مسابقات فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور در فارسان
درخشش رزمی‌کاران چهارمحال‌وبختیاری با ۱۳ مدال؛ رزم‌آوران بام ایران قهرمان کشور شدند
چهارمحال و بختیاری میزبان مسابقات فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
 ارسال ۷۳۲ اثر به دبیرخانه سومین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی
اولین بارش پاییزی در چهارمحال و بختیاری + فیلم
آغاز سال تربیتی یادگیری در چهارمحال و بختیاری/ ۱۴ هزار نونهال در ۷۳۵ مرکز کودکستانی
۳۸۰۰ هکتار باغ، زیر بار هلو/ پیش‌بینی برداشت ۵۰ هزار تن
جمع آوری ۱۲ قلم نوشت‌افزار فاقد علامت استاندارد از بازار چهارمحال و بختیاری
آخرین اخبار
جمع آوری ۱۲ قلم نوشت‌افزار فاقد علامت استاندارد از بازار چهارمحال و بختیاری
۳۸۰۰ هکتار باغ، زیر بار هلو/ پیش‌بینی برداشت ۵۰ هزار تن
آغاز سال تربیتی یادگیری در چهارمحال و بختیاری/ ۱۴ هزار نونهال در ۷۳۵ مرکز کودکستانی
اولین بارش پاییزی در چهارمحال و بختیاری + فیلم
 ارسال ۷۳۲ اثر به دبیرخانه سومین کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی
عقب‌نشینی آب در بزرگ‌ترین پهنه آبی چهارمحال‌وبختیاری