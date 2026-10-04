باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت هلو از باغات استان آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

ابراهیم شیرانی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از سه هزار و ۸۰۰ هکتار باغ هلو در استان، نزدیک به ۵۰ هزار تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به سهم شهرستان سامان در تولید هلو استان گفت: این شهرستان با دارا بودن دو هزار و ۳۰۰ هکتار باغ هلو، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰ هزار تن هلو از باغات این شهرستان برداشت شود.

شیرانی ارقام رتاب، جی‌اچ‌ای، زعفرانی، کاردی و انجیری را از مهم‌ترین ارقام هلو در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و افزود: بیشتر ارقام هلو در استان دیررس هستند و میانگین عملکرد این باغات بیش از ۲۵ تن در هکتار است.

معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان، خرده‌مالکی باغات را یکی از مهم‌ترین موانع استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در باغات دانست و گفت: حدود ۲۵ درصد محصول هلو در زمان برداشت دچار ضایعات می‌شود.

وی نبود صنایع تبدیلی را از دیگر چالش‌های پیش روی باغداران هلو در استان عنوان کرد و افزود: محدودیت زمانی عرضه این محصول در بازار و نبود ظرفیت کافی برای فرآوری، موجب کاهش ارزش افزوده هلو برای باغداران می‌شود.

برداشت هلو در چهارمحال و بختیاری تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.