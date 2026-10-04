نزدیک به ۱۵۹ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط برای انتخاب رئیس‌جمهور برزیل، فرمانداران و قانون‌گذاران پای صندوق‌های رأی می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رأی‌گیری انتخابات سراسری برزیل صبح یکشنبه در سراسر این کشور آغاز شد؛ انتخاباتی که در آن نزدیک به ۱۵۹ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط، رئیس‌جمهور، فرمانداران ایالتی، اعضای کنگره و قانون‌گذاران ایالتی را انتخاب می‌کنند.

در رقابت ریاست‌جمهوری، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (رئیس‌جمهور مستقر از حزب کارگران) و سناتور فلاویو بولسونارو (از حزب لیبرال) پیشتاز هستند. آنها در میان ۱۲ نامزدِ این رقابت قرار دارند و تنها کسانی هستند که در نظرسنجی‌ها آرایی دورقمی (بالای ۱۰ درصد) کسب کرده‌اند.

شعب اخذ رأی ساعت ۸ صبح به وقت محلی (۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ) باز شدند و قرار است ساعت ۵ بعدازظهر بسته شوند.

بر اساس قوانین برزیل، نامزد ریاست‌جمهوری برای پیروزی باید بیش از ۵۰ درصد آرای صحیح را کسب کند. اگر هیچ‌یک از نامزد‌ها در دور اول به این حد نصاب نرسند، دو نامزد برتر به دور دوم که در ۲۵ اکتبر برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

رأی‌دهندگان همچنین فرمانداران و معاونان فرماندار را در ۲۶ ایالت و منطقه فدرال کشور، تمامی ۵۱۳ عضو مجلس نمایندگان، دو‌سوم اعضای سنای فدرال و اعضای مجالس قانون‌گذاری ایالتی را انتخاب می‌کنند.

فضای این کارزار انتخاباتی با شکاف‌های سیاسی عمیق همراه بوده و مسائل اصلی مورد بحث شامل امنیت عمومی، اقتصاد و سیاست خارجی است.

برزیل در سراسر کشور از دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی استفاده می‌کند که امکان اعلام نتایج رسمی را بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری فراهم می‌سازد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انتخابات ریاست جمهوری ، برزیل
خبرهای مرتبط
۲۳ کشته در پی تصادف اتوبوس و کامیون در برزیل
کالیفرنیا به دلیل پدیده ال‌نینو وضعیت اضطراری اعلام کرد
پیشنهاد برزیل برای برگزاری جلسه شورای امنیت درباره اوکراین و ایران
گفت‌وگوی تلفنی اردوغان و رئیس جمهور برزیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: درباره ایران تصمیم مهمی دارم
یاوه گویی مقام اماراتی درباره جزایر سه گانه
تحرکات دیپلماتیک قطر برای نزدیک‌کردن مواضع ایران و آمریکا
ژاپن در پی قتل یک زن اوکیناوایی؛ به آمریکا اعتراض رسمی کرد
واشنگتن در دوراهی یمن؛ چرا ترامپ از باز کردن جبهه‌ای تازه علیه انصارالله پرهیز می‌کند؟
یک کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
کره شمالی موشک هایپرسونتیک آزمایش کرد
سفر غافلگیرکننده صدراعظم آلمان به کی‌یف؛ وعده برلین برای ارسال هزار رهگیر پهپاد
کاتز دستور بستن گذرگاه‌ها به غزه و کرانه باختری را صادر کرد
هزینه نظامی اوکراین در ۲۰۲۷ از درآمدهای این کشور فراتر می‌رود
آخرین اخبار
دولت مستعفی یمن از آغاز عملیات گسترده علیه انصارالله خبر داد
برگزاری انتخابات سراسری در برزیل؛ رقابت لولا و بولسونارو برای ریاست‌جمهوری
کرملین: اوکراین به مذاکره با روسیه نزدیک‌تر نشده است
کاتز دستور بستن گذرگاه‌ها به غزه و کرانه باختری را صادر کرد
واشنگتن در دوراهی یمن؛ چرا ترامپ از باز کردن جبهه‌ای تازه علیه انصارالله پرهیز می‌کند؟
یاوه گویی مقام اماراتی درباره جزایر سه گانه
یک کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
نظام درمانی غزه در محاصره کمبودها
ژاپن در پی قتل یک زن اوکیناوایی؛ به آمریکا اعتراض رسمی کرد
سفر غافلگیرکننده صدراعظم آلمان به کی‌یف؛ وعده برلین برای ارسال هزار رهگیر پهپاد
تحرکات دیپلماتیک قطر برای نزدیک‌کردن مواضع ایران و آمریکا
دیمیتریف: اروپا برای عبور از زمستان به انرژی روسیه نیاز دارد
هزینه نظامی اوکراین در ۲۰۲۷ از درآمدهای این کشور فراتر می‌رود
کره شمالی موشک هایپرسونتیک آزمایش کرد
ادعای ترامپ: درباره ایران تصمیم مهمی دارم
ترامپ برای فشار به یک سناتور، شماره تلفن او را منتشر کرد
مدودف: وخامت اوضاع منطقه ناشی از تجاوزات آمریکا و اسرائیل است
انصارالله حملات به آرامکو را تایید کرد
تظاهرات در اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن
زلنسکی: حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه افزایش می‌یابد
شهادت ۷۲ نفر در یمن در پی حملات عربستان
علی العمودی که ارتش صهیونیستی در ترور او ناکام ماند، کیست؟
حمله موشکی به صعده یمن
بازداشت بیش از ۵ هزار نفر در اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه
مشاهده دود و آتش در نزدیکی تأسیسات آرامکو در ریاض
خواهر کیم جونگ اون آزمایش موشکی کره شمالی را تایید کرد
آژانس بین‌المللی انرژی: ۳۲۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آزاد شده است