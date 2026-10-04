باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رأی‌گیری انتخابات سراسری برزیل صبح یکشنبه در سراسر این کشور آغاز شد؛ انتخاباتی که در آن نزدیک به ۱۵۹ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط، رئیس‌جمهور، فرمانداران ایالتی، اعضای کنگره و قانون‌گذاران ایالتی را انتخاب می‌کنند.

در رقابت ریاست‌جمهوری، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (رئیس‌جمهور مستقر از حزب کارگران) و سناتور فلاویو بولسونارو (از حزب لیبرال) پیشتاز هستند. آنها در میان ۱۲ نامزدِ این رقابت قرار دارند و تنها کسانی هستند که در نظرسنجی‌ها آرایی دورقمی (بالای ۱۰ درصد) کسب کرده‌اند.

شعب اخذ رأی ساعت ۸ صبح به وقت محلی (۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ) باز شدند و قرار است ساعت ۵ بعدازظهر بسته شوند.

بر اساس قوانین برزیل، نامزد ریاست‌جمهوری برای پیروزی باید بیش از ۵۰ درصد آرای صحیح را کسب کند. اگر هیچ‌یک از نامزد‌ها در دور اول به این حد نصاب نرسند، دو نامزد برتر به دور دوم که در ۲۵ اکتبر برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

رأی‌دهندگان همچنین فرمانداران و معاونان فرماندار را در ۲۶ ایالت و منطقه فدرال کشور، تمامی ۵۱۳ عضو مجلس نمایندگان، دو‌سوم اعضای سنای فدرال و اعضای مجالس قانون‌گذاری ایالتی را انتخاب می‌کنند.

فضای این کارزار انتخاباتی با شکاف‌های سیاسی عمیق همراه بوده و مسائل اصلی مورد بحث شامل امنیت عمومی، اقتصاد و سیاست خارجی است.

برزیل در سراسر کشور از دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی استفاده می‌کند که امکان اعلام نتایج رسمی را بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری فراهم می‌سازد.

منبع: آناتولی