باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز ۲۷ مهرماه میزبان نخستین همایش تخصصی صنعت قهوه با محوریت پاسداشت ثبت ملی «قهوه شیرازی» در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور است؛ رویدادی که با هدف بررسی ظرفیت‌های صنعت قهوه و کافه‌داری، توسعه زنجیره ارزش، ارتقای دانش فعالان این حوزه و پیوند این صنعت با گردشگری و اقتصاد برگزار می‌شود.

این همایش از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد و موضوعاتی همچون فرآوری و تولید، سلامت و بهداشت، برندینگ، توسعه بازار، آموزش تخصصی، تغذیه، گردشگری و ظرفیت کشت قهوه در فارس را دنبال می‌کند.

جای خالی یک رویداد تخصصی در صنعت قهوه شیراز

حسین دشتی، مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس، با اشاره به ضرورت برگزاری این رویداد در شیراز اظهار کرد: از سال‌های گذشته موضوع برگزاری یک ایونت تخصصی در حوزه صنعت قهوه در شیراز مطرح بوده است، اما به دلایل مختلف، برگزاری آن هر سال به سال آینده موکول شد تا اینکه امسال تصمیم گرفته شد نخستین همایش تخصصی صنعت قهوه در شیراز برگزار شود.

او افزود: «قهوه شیرازی» در فهرست آثار فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده و از سوی دیگر شیراز از نظر تعداد کافه‌ها، جایگاه قابل توجهی در کشور دارد؛ به‌گونه‌ای که پس از تهران و اصفهان در رتبه سوم قرار دارد. با توجه به این ظرفیت، جای برگزاری یک رویداد تخصصی در حوزه قهوه و کافه‌داری در شیراز خالی بود.

دشتی با بیان اینکه درباره زمان برگزاری همایش دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت، گفت: یکی از پیشنهاد‌ها برگزاری این رویداد همزمان با روز جهانی قهوه، اول اکتبر، بود و دیدگاه دیگر برگزاری آن در سالروز ثبت ملی قهوه شیرازی در اول اسفندماه را مطرح می‌کرد؛ اما در نهایت شرایط زمانی و فصلی برگزاری رویداد نیز مورد توجه قرار گرفت تا بتواند بازخورد و اثرگذاری لازم را ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس تأکید کرد: فلسفه برگزاری هر رویداد باید ایجاد توسعه در صنعت مربوطه باشد و صنعت قهوه نیز با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

سلامت، آموزش و زنجیره ارزش؛ محور‌های همایش

او ادامه داد: در شهر شیراز جمعیت قابل توجهی در حوزه صنعت قهوه و کافه‌داری فعالیت می‌کنند؛ از کافه‌دارانی که با راه‌اندازی کسب‌وکار خود زمینه اشتغال تعدادی از جوانان را فراهم کرده‌اند تا مصرف‌کنندگانی که روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

دشتی یکی از محور‌های مهم این همایش را موضوع سلامت و بهداشت عنوان کرد و گفت: در صنعت قهوه، سلامت و بهداشت اهمیت ویژه‌ای دارد. آلودگی دستگاه‌های قهوه‌ساز، نحوه نگهداری و بسته‌بندی نامناسب قهوه می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل این موضوع باید به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: در این همایش تلاش شده است زنجیره ارزش صنعت قهوه از بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد؛ از بهداشت و سلامت گرفته تا کشاورزی، کشت قهوه، صنایع تبدیلی، برندینگ، توسعه بازار، گردشگری و آموزش تخصصی فعالان این حوزه.

دشتی همچنین از پیش‌بینی بخش تخصصی تغذیه در این همایش خبر داد و گفت: از انجمن علوم تغذیه نیز دعوت شده است تا یکی از کارشناسان این حوزه را برای ارائه مباحث تخصصی درباره تغذیه و قهوه معرفی کند.

او خاطرنشان کرد: آگاهی درباره ویژگی‌های قهوه، نحوه مصرف و ارتباط آن با تغذیه و سلامت از موضوعاتی است که هم برای فعالان صنعت و هم برای مصرف‌کنندگان اهمیت دارد و لازم است این مباحث از سوی کارشناسان و متخصصان ارائه شود.

ظرفیت کشت قهوه در داراب بررسی می‌شود

دشتی با اشاره به ظرفیت فارس در زمینه کشت قهوه اظهار کرد: در داراب به‌صورت آزمایشی کشت کنترل‌شده قهوه انجام شده و بررسی‌ها نشان داده است که منطقه داراب و مناطق اطراف آن از نظر اقلیم، آب‌وهوا و خاک می‌توانند برای تولید نوع خاصی از دانه قهوه مستعد باشند.

او ادامه داد: این موضوع نیازمند کار پژوهشی و تحقیقاتی گسترده‌تری است و یکی از خروجی‌های این همایش می‌تواند توجه بیشتر به ظرفیت کشت قهوه در استان فارس و بررسی امکان توسعه این حوزه باشد.

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: در شرایطی که کشور بیش از گذشته به دنبال استفاده از ظرفیت‌های داخلی و حرکت به سمت خودکفایی است، باید ظرفیت‌هایی مانند امکان کشت و تولید قهوه در داخل کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کافه‌داری؛ ظرفیتی برای گردشگری و اشتغال

دشتی صنعت قهوه و کافه‌داری را یکی از ظرفیت‌های قابل توجه حوزه گردشگری دانست و افزود: یکی از پرسش‌های همیشگی گردشگران داخلی و خارجی پس از ورود به شیراز این است که کافه مناسب در کجا قرار دارد و کدام کافه فضای مطلوبی دارد؛ بنابراین صنعت کافه‌داری می‌تواند بخشی از زنجیره گردشگری شهر باشد.

او گفت: توجه به معماری اصیل ایرانی و معماری شیرازی در طراحی کافه‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در پیوند میان صنعت قهوه، کافه‌داری، گردشگری و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

دشتی برندینگ و توسعه بازار را از دیگر محور‌های این همایش عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، کافه‌ها نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند و در ماه‌ها و سال اخیر بخشی از فعالان این حوزه با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده‌اند؛ بنابراین آموزش در زمینه برندینگ و توسعه بازار می‌تواند به پایداری این کسب‌وکار‌ها کمک کند.

او افزود: برای این همایش از استادان و متخصصانی از تهران که در حوزه توسعه بازار و کافه‌داری فعالیت و تدریس دارند دعوت شده است تا تجربیات و دانش تخصصی خود را در اختیار فعالان این صنعت قرار دهند.

دشتی یکی از اهداف اصلی همایش را ایجاد همگرایی میان فعالان صنعت قهوه عنوان کرد و گفت: تلاش داریم حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین و زنجیره ارزش این صنعت را به یکدیگر متصل کنیم و مجموعه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت قهوه و کافه‌داری ارتباط دارند، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

او تأکید کرد: هدف ما برگزاری یک رویداد خصوصی و محدود نیست، بلکه می‌خواهیم ارگان‌ها، تشکل‌ها و مجموعه‌های مختلف مرتبط با این صنعت در کنار یکدیگر قرار بگیرند و یک رویداد توسعه‌محور و کارساز در شیراز شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس افزود: اگر بتوانیم این رویداد را به‌صورت مستمر و سالانه برگزار کنیم، می‌توان برای آن جایگاه مشخصی در تقویم رویداد‌های کشور ایجاد کرد و همان‌گونه که قهوه شیرازی ثبت ملی شده است، این همایش نیز به یک رویداد ملی و شناخته‌شده در حوزه صنعت قهوه تبدیل شود.

دشتی ادامه داد: برگزاری مستمر این رویداد می‌تواند علاوه بر توسعه صنعت قهوه، به تقویت گردشگری، ارتقای سطح سلامت و بهداشت، افزایش دانش تخصصی فعالان و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و اشتغال در این حوزه کمک کند.

او با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی کافه‌داران گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این همایش دنبال می‌کنیم، افزایش آگاهی فعالان این صنعت است. امروز بخشی از افراد بدون برخورداری از تخصص کافی وارد حوزه کافه‌داری شده‌اند و اگرچه تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها به توسعه کارآفرینی کمک کرده، اما از سوی دیگر ضرورت آموزش و ارتقای دانش فعالان این حوزه را بیشتر کرده است.

دشتی افزود: برگزاری رویداد‌های تخصصی می‌تواند زمینه آموزش کافه‌داران، افزایش سواد تخصصی آنها و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند و در نهایت به توسعه صنعت قهوه منجر شود.

او در پایان گفت: هدف اصلی این همایش، ایجاد یک جریان مستمر برای ارتقای دانش و تخصص فعالان صنعت قهوه، اتصال حلقه‌های زنجیره ارزش، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری و کمک به توسعه این صنعت در شیراز و فارس است و امیدواریم این رویداد در سال‌های آینده نیز به شکل منظم برگزار شود.