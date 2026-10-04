دادستان عمومی و انقلاب ازنا از ورود دستگاه قضایی به موضوع حرمت‌شکنی و هتاکی در ساحت مقدس امامزادگان زید و قاسم (ع) خبر داد و گفت: علیه افراد هتاک و حرمت‌شکن اعلام جرم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اصغر کرم‌پور؛ دادستان عمومی و انقلاب ازنا،  با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اظهار کرد: در پی انتشار فیلمی پیرامون برخی اقدامات هتاکانه و حرمت‌شکنانه مقدس در حریم امامزادگان زید و قاسم (ع) ازنا، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا علیه افراد هتاک و حرمت‌شکن اعلام جرم شده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا با تأکید بر اهمیت حفظ حرمت اماکن مذهبی و صیانت از شأن این اماکن، تصریح کرد: با هرگونه اقدامی که مغایر با قوانین و حرمت اماکن مقدس باشد، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

کرم‌پور همچنین از احضار مسئولان و متولیان مرتبط با موضوع خبر داد و گفت: در راستای بررسی دقیق ابعاد این اتفاق و روشن شدن نحوه عملکرد و مسئولیت دستگاه‌ها و متولیان مربوطه، مسئولان ذی‌ربط برای ارائه توضیحات به مراجع قضایی احضار شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، بررسی همه‌جانبه موضوع، روشن شدن ابعاد مختلف آن و اتخاذ تصمیم قانونی متناسب با نتایج بررسی‌هاست.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان، موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و پس از تکمیل بررسی‌ها، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.

منبع: فارس

برچسب ها: هتک حرمت ، لرستان
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