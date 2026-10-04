باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا با تبریک این مناسبت به دانشمندان، پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان صنعت فضایی کشور، بر ضرورت تداوم مسیر توسعه و دستیابی به دستاورد‌های جدید در این حوزه تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه دانشمندان و فعالان صنعت فضایی، اظهار کرد: بخش مهمی از دستاورد‌های کشور در حوزه فناوری، حاصل حمایت، هدایت و اعتماد به جوانان و نخبگان این حوزه است.

اقتصاد فضایی؛ فرصتی فراتر از اقتدار راهبردی

هاشمی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت فضایی گفت: اقتصاد فضا دیگر تنها موضوعی مرتبط با اقتدار و جایگاه راهبردی کشور‌ها نیست، بلکه به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

به گفته وی، برآورد‌های مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه مک‌کنزی نشان می‌دهد ارزش اقتصاد فضایی تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند به حدود ۱.۸ تریلیون دلار برسد. این در حالی است که نرخ رشد سالانه صنعت فضایی در جهان حدود ۹ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که تقریباً دو برابر رشد اسمی اقتصاد جهانی است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: چنین روندی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری کشور در حوزه فضا باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی این صنعت تنظیم شود.

پایان رویکرد صرفاً فناوری‌محور

هاشمی یکی از مهم‌ترین تغییرات مورد نیاز در صنعت فضایی را عبور از توسعه صرف فناوری و حرکت به سمت تقاضامحوری و بازار عنوان کرد.

وی گفت: فناوری زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در کنار توسعه‌دهندگان و متخصصان، بهره‌برداران نیز حضور داشته باشند؛ بنابراین باید از رویکرد صرفاً عرضه‌محور به سمت مدلی حرکت کنیم که نیاز‌های واقعی کشور و مردم، محرک توسعه فناوری باشد.

به گفته وزیر ارتباطات، صنعت فضایی زمانی می‌تواند به یک اقتصاد پایدار تبدیل شود که خدمات آن در زندگی روزمره مردم جریان پیدا کند.

آماده‌سازی ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی

هاشمی با اشاره به نیاز‌های ارتباطی کشور اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که به‌طور مستقیم به ظرفیت‌های فضایی نیاز دارد، توسعه ارتباطات در مناطق صعب‌العبور است.

وی افزود: بر اساس تکالیف قانونی، وزارت ارتباطات موظف به تأمین پوشش ارتباطی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار است، اما در برخی مناطق، ایجاد زیرساخت زمینی با کیفیت و پایداری مناسب زمان‌بر است. از این رو، توسعه ارتباطات فضایی در کنار زیرساخت‌های زمینی دنبال می‌شود.

وزیر ارتباطات از تغییر رویکرد کشور از ماهواره‌های منفرد به سمت منظومه‌های ماهواره‌ای خبر داد و گفت: سه ماهواره از مجموع ۲۴ ماهواره منظومه شهید سلیمانی آماده شده و قرار است این سه ماهواره امسال در مدار قرار گیرند. وی افزود که دستاورد‌های این پروژه در ایام دهه فجر رونمایی خواهد شد.

اینترنت ماهواره‌ای جایگزین شبکه زمینی نمی‌شود

هاشمی در ادامه درباره آینده ارتباطات ماهواره‌ای و نسبت آن با شبکه‌های زمینی گفت: این تصور که ارتباطات ماهواره‌ای به‌طور کامل جایگزین شبکه‌های زمینی خواهد شد، درست نیست.

وی با مقایسه شبکه‌های ماهواره‌ای با شبکه‌های سیار توضیح داد: همان‌طور که توسعه شبکه‌های سیار به معنای حذف شبکه‌های ثابت نبود، منظومه‌های ماهواره‌ای نیز در شرایط برابر جایگزین زیرساخت‌های زمینی نخواهند شد.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: هرجا ارتباطات پایدار، پرسرعت و باکیفیت از طریق فیبر نوری در دسترس باشد، شبکه زمینی گزینه نخست خواهد بود و ارتباطات ماهواره‌ای بیشتر برای مناطق خاص و نقاطی که امکان تأمین نیاز ارتباطی از طریق زیرساخت زمینی وجود ندارد، اهمیت پیدا می‌کند.

ضرورت تغییر سهم ترافیک از شبکه سیار به فیبر نوری

هاشمی با اشاره به وضعیت ترافیک شبکه ارتباطی کشور گفت: اکنون حدود ۷۵ درصد ترافیک در شبکه سیار و ۲۵ درصد در شبکه ثابت قرار دارد، در حالی که این نسبت باید معکوس شود.

وی افزود: در بسیاری از کشور‌های جهان، بخش عمده ترافیک بر بستر شبکه‌های ثابت مبتنی بر فیبر نوری منتقل می‌شود و نسبت تقریبی ۷۰ به ۳۰ درصد به نفع شبکه ثابت است.

به گفته وی، توسعه پروژه فیبر نوری و گذار از شبکه‌های مبتنی بر سیم مسی با هدف افزایش کیفیت، پایداری و ظرفیت ارتباطات دنبال می‌شود.

سنجش از دور؛ از مدیریت آب تا اکتشاف معادن

وزیر ارتباطات همچنین بر ظرفیت ماهواره‌های سنجشی در حل مسائل کشور تأکید کرد و گفت: سنجش از دور می‌تواند در حوزه‌هایی مانند مدیریت زمین، پایش منابع و پیکره‌های آبی، اکتشاف معادن و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) نقش مؤثری ایفا کند.

هاشمی تعامل میان توسعه‌دهندگان فناوری و دستگاه‌های بهره‌بردار را یکی از الزامات توسعه این بخش دانست و به همکاری اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از ظرفیت‌های فضایی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن اشاره کرد.

اقتصادی‌سازی صنعت فضا با تحول در ماهواره‌بر‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار هفته جهانی فضا، بر اهمیت تحول در حوزه ماهواره‌بر‌ها تأکید کرد.

هاشمی گفت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های صنعت فضایی مربوط به فرآیند پرتاب و ماهواره‌بر است و به همین دلیل، توسعه پرتابگر‌های ارزان‌تر، افزایش ظرفیت حمل و استفاده مجدد از ماهواره‌بر‌ها در جهان دنبال می‌شود.

وی افزود: ارسال چندین ماهواره با یک پرتابگر و توسعه ماهواره‌بر‌های قابل استفاده مجدد، در نهایت با هدف کاهش هزینه‌ها و اقتصادی‌سازی صنعت فضایی انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات در پایان با گرامیداشت یاد فرماندهان، دانشمندان و همه افرادی که در مسیر توسعه صنعت فضایی کشور تلاش کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد روند توسعه فناوری‌های فضایی و حرکت به سمت اقتصادی‌سازی این صنعت با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.