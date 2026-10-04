رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با هشدار نسبت به حوادث ناشی از تردد اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی، گفت: تردد این وسایل در معابر عمومی ممنوع است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا اظهار کرد: تغییرات ایجاد شده در آمار حوادث مرتبط با اسکیت و اسکوتر، ضرورت توجه جدی‌تر به ابعاد ترافیکی استفاده از این وسایل را نشان می‌دهد. در این زمینه باید اطلاع‌رسانی دقیق و مبتنی بر مقررات انجام شود تا خانواده‌ها و استفاده‌کنندگان با ضوابط قانونی و مخاطرات تردد در معابر عمومی آشنا شوند.

وی افزود: بر اساس مقررات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت و راندن با اسکیت، اسکوتر و وسایل مشابه در معابر عمومی ممنوع است؛ مگر اینکه مسیر مشخصی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و با نصب تابلو و علائم ویژه برای این منظور اختصاص یافته باشد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: بنابراین استفاده از این وسایل باید در فضا‌های ایمن و مشخص مانند مسیر‌های اختصاصی، فضا‌های محصور یا مکان‌هایی انجام شود که مجاز بودن تردد در آنها به صورت رسمی و از طریق علائم مشخص شده باشد.

شکیبایی درباره وضعیت حقوقی اسکوتر‌ها نیز گفت: در مقررات ترافیکی، وسایل نقلیه به دو گروه موتوری و غیرموتوری تقسیم می‌شوند. اسکوتر فاقد موتور در گروه وسایل نقلیه غیرموتوری قرار می‌گیرد و استفاده از آن تابع مقررات مربوط به این وسایل است.

وی افزود: اسکوتر‌هایی که دارای نیروی محرکه موتوری، اعم از برقی یا بنزینی هستند نیز وسیله نقلیه موتوری محسوب می‌شوند و نمی‌توان صرفاً به دلیل ابعاد کوچک یا سهولت استفاده، آنها را خارج از چارچوب مقررات ترافیکی در نظر گرفت.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: در صورت وقوع تصادف، اسکوتر نیز در بررسی کارشناسی حادثه به عنوان وسیله نقلیه مورد توجه قرار می‌گیرد و نوع وسیله، نحوه حرکت و شرایط تردد آن در فرآیند کارشناسی و تعیین عوامل مؤثر در حادثه بررسی خواهد شد.

شکیبایی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی، استفاده کودکان و نوجوانان از اسکیت و اسکوتر در مسیر خانه و مدرسه و به ویژه در ساعات اوج ترافیک است؛ چرا که تردد این افراد در میان جریان خودروها، آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: داشتن مهارت در استفاده از اسکیت یا اسکوتر به معنای ایمن بودن تردد در معابر شهری نیست و والدین نباید اجازه دهند کودکان و نوجوانان بدون شناخت مقررات و خطرات ترافیکی، از این وسایل در خیابان استفاده کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا همچنین بر ضرورت ورود آموزش و پرورش و مدارس به این موضوع تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید آموزش‌های لازم درباره مقررات ترافیکی و خطرات استفاده از اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی را دریافت کنند تا از رفتار‌های پرخطر در ساعات رفت‌وآمد به مدرسه جلوگیری شود.

شکیبایی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز باید با پیش‌بینی فضا‌ها و مسیر‌های مناسب و ایمن، شرایطی فراهم کنند که شهروندان بتوانند در مکان‌های مشخص و مجاز از این وسایل استفاده کنند. نصب علائم و تابلو‌های واضح نیز برای مشخص شدن محدوده‌های مجاز و ممنوع ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف پلیس از این هشدار، جلوگیری از استفاده از اسکیت و اسکوتر نیست، بلکه استفاده از این وسایل باید در محیط‌های مجاز و ایمن انجام شود تا ضمن رعایت مقررات، از وقوع حوادث و آسیب‌های احتمالی، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، پیشگیری شود.

منبع: راهور فراجا

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، اسکوتر
خبرهای مرتبط
ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و محور‌های ورودی تهران/ بارش پراکنده باران در ۷ استان
بازگشت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه به مدت یک هفته
پلیس راهور علت تأخیر در پلاک‌گذاری برخی خودرو‌های نوشماره را اعلام کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
دستگیری متهمان کلاهبرداری ۵۲۸ میلیارد تومانی در بازار طلا
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
۴۶۵ هزار راننده حواس‌پرت در تهران جریمه شدند
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
کشف بیش از ۱۰۰ همت کالای احتکاری با گزارش‌های مردمی
چپ‌گرد خیابان ستارخان به چمران هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید
آخرین اخبار
تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی ممنوع است
حسن چگینی به‌عنوان شهردار جدید منطقه ۱۰ معارفه شد
دستگیری متهمان کلاهبرداری ۵۲۸ میلیارد تومانی در بازار طلا
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی برای چاه‌های کشاورزی
هزار مترمربع از اراضی زراعی جنوب تهران به کاربری اولیه بازگشت
کشف بیش از ۱۰۰ همت کالای احتکاری با گزارش‌های مردمی
۴۶۵ هزار راننده حواس‌پرت در تهران جریمه شدند
تعداد ازدواج در کشور نصف شده است
چپ‌گرد خیابان ستارخان به چمران هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
کوثری: جان‌فدا زمینه تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی را فراهم کرد
سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه اندازی شد
در میان ثبت‌نام‌کنندگان افرادی هستند که اقامت آمریکا دارند