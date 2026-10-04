باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار نوشت‌افزار همزمان با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، گفت: این طرح با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و اطمینان از کیفیت و ایمنی محصولات عرضه‌شده در بازار اجرا شد.

وی افزود: در جریان بازرسی کارشناسان اداره‌کل استاندارد از ۵۰ فروشگاه و مرکز عرضه نوشت‌افزار در استان، ۱۲ قلم محصول فاقد علامت استاندارد شناسایی شد.

همت‌زاده ادامه داد: این اقلام شامل ۸۰۰ عدد خودکار از برند‌های مختلف و ۶۰۸ عدد مداد بود که به دلیل نداشتن علامت استاندارد و تأییدیه‌های لازم، از چرخه عرضه خارج شدند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: رعایت الزامات استاندارد در تولید و عرضه نوشت‌افزار، به‌ویژه محصولاتی که به‌طور مستقیم در اختیار کودکان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرند، ضروری است و با عرضه محصولات فاقد استاندارد برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: در این بازرسی‌ها به فروشندگان و صاحبان مراکز عرضه متخلف، تذکر و اخطار رسمی برای جمع‌آوری فوری لوازم‌التحریر فاقد علامت استاندارد داده شد.