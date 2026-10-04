فرمانده انتظامی شهرستان قروه از توقیف یک محموله یک تنی گوشت غیرمجاز و فاقد پروانه بهداشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانسرهنگ واحد مظفری  اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و اطلاع از قصد افراد سودجو برای انتقال محموله‌های قاچاق از محور‌های مواصلاتی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی وینسار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو وانت آریسان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، خودرو را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، یک تن گوشت غیرمجاز و فاقد پروانه بهداشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال کشف و محموله توقیف شد.

مظفری با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و خودرو نیز توقیف شد، اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: کردستان ، محموله گوشت غیر مجاز ، گوشت فاسدشده
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