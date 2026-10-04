ناآرامی جوی ابتدا شمال فارس را در می‌نوردد و سپس دامنه اثرش را تا نوار جنوبی گسترش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیر کل هواشناسی استان فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ناپایداری در ساعت‌های بعدازظهر، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز یکشنبه آغاز می‌شود و تا اوخر وقت همین روز در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش رگباری باران و وزش باد نوع مخاطره این سامانه است.

او اضافه کرد: این سامانه امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه مناطق شمال استان به ویژه شهرستان آباده و منطقه ایزد خواست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیر کل هواشناسی استان فارس تصریح کرد: این سامانه همچنین فردا دوسنبه ۱۳ مهرماه نیمه شمالی و نوار جنوبی استان را دربر می‌گیرد.

او افزود: بارش‌های پراکنده و رگباری همه مناطق شهرستان‌ها را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

حسینی گفت: برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها اثر مخاطره این سامانه است.

او توصیه کرد: در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود، از صعود به ارتفاعات خودداری و در چرای دام احتیاط شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش پراکنده
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