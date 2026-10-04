باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلویزیون هوشمند دیگر صرفاً صفحه‌ای برای دریافت شبکه‌ها نیست؛ بلکه به دستگاهی متصل به اینترنت تبدیل شده که به اپلیکیشن‌ها، حساب‌های کاربری، میکروفون و حسگر‌هایی مجهز است که می‌توانند جزئیات مربوط به عادت‌های تماشای شما را ثبت کنند.

با پیوستن تلویزیون‌ها به اکوسیستم «خانه هوشمند و متصل»، داده‌هایی که آنها جمع‌آوری می‌کنند به عنصری حیاتی در تجربه کاربری، تبلیغات دیجیتال و شخصی‌سازی محتوا تبدیل شده است.

تلویزیون چه اطلاعاتی درباره شما دارد؟

تلویزیون هوشمند می‌تواند طیف وسیعی از اطلاعات مرتبط با نحوه استفاده از خود را گردآوری کند؛ از اپلیکیشن‌هایی که باز می‌کنید و محتوایی که تماشا می‌کنید گرفته تا زمان‌هایی از روز که از دستگاه استفاده می‌کنید.

برخی پلتفرم‌ها اطلاعاتی درباره برنامه‌ها، شبکه‌ها و محتوای خاصی که در حال پخش است، به همراه داده‌های فنی نظیر نوع دستگاه، سیستم‌عامل، آدرس IP و جزئیات اتصال به شبکه جمع‌آوری می‌کنند.

اگرچه این داده‌ها لزوماً به این معنا نیست که تلویزیون از تمام کار‌های کاربر در خانه آگاه است، اما برای ترسیم تصویری روشن از عادت‌های دیجیتالی او کافی است.

عادت‌های تماشا

عادت‌های تماشا از ارزشمندترین اطلاعات برای پلتفرم‌های تلویزیون هوشمند محسوب می‌شوند. هنگامی که نوع خاصی از محتوا به‌طور مکرر پخش می‌شود، می‌توان از این الگو‌ها برای ارائه پیشنهاد‌ها یا تبلیغات متناسب با سلیقه کاربر استفاده کرد.

محتوایی که کاربر تماشا می‌کند ممکن است برای درک علایق او — مانند ورزش، فیلم، اخبار یا برنامه‌های کودک — تحلیل شود و سپس از این اطلاعات برای ارائه تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده‌تر استفاده گردد. در اینجا، تلویزیون از ابزاری صرف برای نمایش محتوا، به منبعی مداوم برای تولید داده‌های کاربری تغییر ماهیت می‌دهد.

میکروفون چطور؟

برخی تلویزیون‌ها و کنترل‌های از راه دور دارای میکروفون‌هایی هستند که امکان استفاده از دستورات صوتی را فراهم می‌کنند. هنگامی که این قابلیت‌ها فعال می‌شوند، دستورات صوتی ضبط و پردازش می‌شوند تا دستگاه — یا سرویس مرتبط با آن — بتواند درخواست کاربر را اجرا کند.

به همین دلیل، درک نحوه عملکرد دستیار صوتی، آگاهی از اینکه آیا فایل‌های صوتی به سرور‌های خارجی ارسال می‌شوند یا خیر، مدت زمان نگهداری آنها و گزینه‌های موجود برای حذفشان، حائز اهمیت است. در این زمینه، وجود میکروفون به این معنا نیست که تلویزیون دائماً در حال ضبط تمام وقایع داخل خانه است؛ بلکه تنظیمات حریم خصوصی تا حد زیادی تعیین‌کننده نحوه استفاده از این قابلیت هستند.

بخشی از شبکه خانگی

اتصال تلویزیون به اینترنت، آن را با زیرساخت دیجیتال خانه یکپارچه می‌کند. این اتصال امکان دسترسی به سرویس‌های ابری، دانلود برنامه‌ها، به‌روزرسانی سیستم و پخش محتوای آنلاین را فراهم می‌سازد.

علاوه بر این، آدرس‌های شبکه و برخی جزئیات فنی می‌توانند اطلاعاتی را درباره دستگاه و محیطی که از آن به سرویس‌های دیجیتال متصل می‌شود، آشکار کنند. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که تلویزیون به سایر دستگاه‌های خانه هوشمند متصل باشد، زیرا حساب‌های کاربری و شبکه خانگی در یک اکوسیستم واحد و به‌هم‌پیوسته ادغام می‌شوند.

تبلیغات و پیشنهاد‌ها

برخی از پلتفرم‌های تلویزیون هوشمند از فناوری‌هایی برای شناسایی محتوای در حال تماشا توسط کاربر و تحلیل الگو‌های استفاده بهره می‌برند؛ سپس این داده‌ها می‌توانند در سیستم‌های تبلیغاتی و پیشنهاد محتوا مورد استفاده قرار گیرند.

به‌مرور زمان، حتی مجموعه‌ای کوچک از داده‌ها می‌تواند اطلاعات زیادی درباره علایق اعضای خانه—مانند ژانر‌های محتوای مورد علاقه، ساعات تماشا و دستگاه‌های مورد استفاده—فاش کند. به همین دلیل، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در تلویزیون‌های هوشمند فراتر از آنچه روی صفحه نمایش داده می‌شود، به وقایع پشت‌صحنه نیز مربوط می‌گردد.

به حداقل رساندن جمع‌آوری داده‌ها

کاربران می‌توانند تنظیمات حریم خصوصی و تبلیغات را در تلویزیون و برنامه‌های نصب‌شده روی آن بررسی کرده و قابلیت‌های غیرضروری—به‌ویژه شخصی‌سازی تبلیغات و برخی عملکرد‌های تشخیص یا فرمان صوتی—را غیرفعال کنند.

همچنین توصیه می‌شود سیستم‌عامل و برنامه‌ها را به‌روز نگه دارید، برای حساب‌های متصل به تلویزیون از رمز‌های عبور قوی استفاده کنید و از نصب برنامه‌های غیرقابل‌اعتماد خودداری نمایید.

در نهایت، اگرچه ممکن است تلویزیون در اتاق نشیمن دستگاهی ساکت به نظر برسد، اما در عصر دستگاه‌های متصل، به بخشی از اکوسیستمی تبدیل شده است که داده‌ها را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با هر بار تماشای محتوا، ممکن است نمایه دقیق‌تری از عادت‌های کاربر شکل گیرد، حتی زمانی که او احساس نمی‌کند اطلاعاتی را به‌طور مستقیم ارائه می‌دهد.

منبع: ارم نیوز