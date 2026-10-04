باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری، در دیدار با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گزارشی از عملکرد و روند فعالیت‌های این اداره‌کل ارائه کرد و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه استاندارد استان را مورد بررسی قرار داد.

وی در این نشست که در مهرماه و در آستانه هفته استاندارد برگزار شد، موضوعاتی از جمله ابلاغ ساختار و چارت سازمانی جدید ادارات کل استاندارد استان‌ها، جذب نیروی انسانی، تأمین اعتبارات ملی و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان را مطرح و خواستار پیگیری و رفع موانع موجود شد.

همت‌زاده با تشریح نیاز‌های عملیاتی اداره‌کل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری، بر ضرورت تسهیل فرآیند‌ها و تقویت تعامل و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران برای شتاب‌بخشی به امور و ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این دیدار بر حمایت سازمان از مجموعه‌های استانی و تداوم تعامل و همکاری با ادارات کل استاندارد تأکید کرد و نقش استان‌ها را در زنجیره نظارت و کنترل کیفیت مهم دانست.

وی هدف از تقویت این تعاملات را ارتقای کیفیت خدمات، تقویت بازرسی و نظارت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.