مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مهم‌ترین مسائل و مطالبات این اداره‌کل از جمله ابلاغ ساختار جدید سازمانی، تأمین نیروی انسانی، اعتبارات ملی و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان را مطرح و پیگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری، در دیدار با فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گزارشی از عملکرد و روند فعالیت‌های این اداره‌کل ارائه کرد و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه استاندارد استان را مورد بررسی قرار داد.

وی در این نشست که در مهرماه و در آستانه هفته استاندارد برگزار شد، موضوعاتی از جمله ابلاغ ساختار و چارت سازمانی جدید ادارات کل استاندارد استان‌ها، جذب نیروی انسانی، تأمین اعتبارات ملی و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان را مطرح و خواستار پیگیری و رفع موانع موجود شد.

همت‌زاده با تشریح نیاز‌های عملیاتی اداره‌کل استاندارد چهارمحال‌وبختیاری، بر ضرورت تسهیل فرآیند‌ها و تقویت تعامل و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران برای شتاب‌بخشی به امور و ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این دیدار بر حمایت سازمان از مجموعه‌های استانی و تداوم تعامل و همکاری با ادارات کل استاندارد تأکید کرد و نقش استان‌ها را در زنجیره نظارت و کنترل کیفیت مهم دانست.

وی هدف از تقویت این تعاملات را ارتقای کیفیت خدمات، تقویت بازرسی و نظارت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

برچسب ها: استاندارد ، استخدام
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