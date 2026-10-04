فرماندار شیراز پس از دریافت «نشان مهربانی»، بر ضرورت الگوگیری دولتمردان از غیرت مدنی خیرین و برندسازی ملی این نهاد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز اجرای ۴۰ پروژه بزرگ عمرانی با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان، توزیع بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار قلم کالا میان نیازمندان و اخذ رضایت برای رهایی چندین محکوم از پای چوبه دار را ثبت کرد؛ دستاورد‌هایی که فرماندار شیراز در بازدید از کهن‌ترین سرای مهربانی، آن را نمادی از پایبندی به انسانیت فارغ از مرزبندی‌های سیاسی خواند و بر ضرورت الگوگیری دولتمردان از انگیزه خیرین تأکید کرد.

سید عبدالرضا دستغیب، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، در این نشست با تشریح عملکرد ۱۱ ساله مجمع اظهار داشت: تاکنون ۴۰ پروژه عمرانی عام‌المنفعه با سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومان در حوزه درمانگاه‌ها، کلانتری‌ها، مجتمع‌های ورزشی و مراکز توانمندسازی (نظیر مرکز فاطمه‌زهرا با اشتغال ۱۷۰ بانوی سرپرست خانوار) به ثمر نشسته و به نفع شهرداری شیراز تثبیت شده است.

او با اشاره به فعالیت ۴ سرای فرهنگ مهربانی و ۲ سرای یار مهربان افزود: تاکنون بیش از یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار قلم کالا بدون اتکا به بودجه‌های دولتی و با حفظ کامل کرامت انسانی به دست خانواده‌های واجد شرایط رسیده است.

احمد صادقی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره مجمع نیز به اقدامات گسترده در حوزه اصلاح ذات‌البین اشاره کرد و از آزادی چندین محکوم به قصاص، از جمله اخذ رضایت شبانه برای نجات لحظه آخری یک جوان از چوبه دار در ساعت ۵ صبح و آزادی ۲ محکوم دیگر در ماه گذشته خبر داد.

دولتمردان باید از اراده خیرین بیاموزند

سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز، پس از استماع گزارش‌ها با تمجید از انضباط و پاک‌دستی مجمع، نگاه خیرین را جهان‌شمول و مظهر رحمانیت الهی دانست و گفت: برای این جمع مخلص، جناح‌بندی یا گرایش سیاسی نیازمندان مطرح نیست؛ کرامت انسان‌ها اصل است. حضور من در این سرا برای یادگیری و انگیزه گرفتن است و باید این عشق و غیرت مدنی به بدنه حاکمیت تزریق شود تا مسئولان نیز با انگیزه بیشتری گره‌گشایی کنند.

او با انتقاد از کم‌کاری‌های تاریخی در حوزه فرهنگ تصریح کرد: انقلاب اسلامی هویتی فرهنگی داشت، اما با وجود هزینه‌های سنگین، آن‌گونه که شایسته بود در این حوزه موفق نبوده‌ایم. این مجمع بیش از هر چیز بر مدار فرهنگ‌سازی و ایجاد یادگار‌های ماندگار تمدنی گام برمی‌دارد.

حمایت از برندینگ ملی مجمع و اعطای نشان مهربانی

نماینده عالی دولت در شیراز در پایان این نشست نسبت به معرفی، تثبیت جایگاه و «برندینگ» مجمع خیرین شیراز به‌عنوان الگویی موفق و ملی در سطح کشور قول مساعد داد.

در پایان این مراسم، به پاس حمایت فرماندار شیراز از تشکل‌های مدنی و عام‌المنفعه، «نشان مهربانی» مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز به سید علاءالدین کراماتی اعطا شد.

منبع: شهرداری شیراز