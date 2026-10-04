باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی‌فر روز یکشنبه اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات تخصصی و پلیسی موفق به شناسایی و انهدام این سه باند حرفه‌ای سرقت شدند.

وی افزود: اعضای این باندها در زمینه سرقت محموله‌های جاده‌ای، احشام و منازل فعالیت داشتند و با اقدامات مجرمانه خود در داخل و خارج از استان اقدام به سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: پس از شناسایی اعضای این باندها، ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی و پشتیبانی دستگاه قضایی و طی چندین عملیات ضربتی و منسجم موفق شدند ۹ نفر از اعضای این باندها را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کنند.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان چهار دستگاه خودرو با پلاک جعلی که برای انجام سرقت مورد استفاده قرار می‌گرفت توقیف شد

وی ادامه داد: همچنین تعداد قابل توجهی از اموال مسروقه منازل شامل تلویزیون، جاروبرقی و سایر لوازم خانگی به همراه ۱۳۴ راس احشام مسروقه و تجهیزات مورد استفاده در سرقت از جمله پلاک‌های جعلی، انواع تجهیزات تخصصی برای باز کردن قفل‌ها و سایر ابزارهای سرقت کشف شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ارزش ریالی اموال مسروقه کشف‌شده بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: افراد دستگیر شده در تحقیقات تخصصی پلیس در مجموع به ۵۸ فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار عملیاتی، مجرمان و سارقان را لحظه‌ای به حال خود رها نخواهد کرد و با کسانی که امنیت و اموال مردم را هدف قرار دهند قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان