باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دیدار مدیران و فعالان گردشگری استان فارس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در صنعت گردشگری استان، گردشگری حلال و گردشگری سلامت را از ظرفیت‌های مهم فارس برای جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی دانست و گفت: با برنامه‌ریزی و رفع موانع می‌توان ظرفیت‌های گردشگری استان را به درآمد پایدار تبدیل کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری فارس اظهار کرد: گردشگری حلال در حال تبدیل شدن به یک روند جهانی است و فارس باید با آماده‌سازی زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور، سهم خود را از این بازار افزایش دهد.

امام جمعه شیراز همچنین بر توسعه گردشگری سلامت و زیارتی تأکید کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند «مثلث نور» و پیوند گردشگری میان شیراز، مشهد و قم، می‌توان زمینه جذب گردشگران زیارتی و سلامت، به‌ویژه گردشگران عراقی، را فراهم کرد و از این طریق درآمد ارزی برای استان ایجاد کرد.

«مهر شیراز» نشان داد گردشگری در شرایط دشوار نیز قابل احیاست

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به برگزاری رویداد «مهر شیراز» و افزایش حضور گردشگران در شیراز گفت: اشباع هتل‌های شیراز در ایام اخیر و برگزاری رویداد‌هایی مانند «مهر شیراز» نشان داد که حتی در شرایط سخت محیطی و سیاسی نیز با اراده و برنامه‌ریزی می‌توان چرخ گردشگری را به حرکت درآورد.

دژکام با تقدیر از تلاش‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس و فعالان بخش خصوصی، حضور همزمان مدیران دولتی و فعالان میدان گردشگری در این نشست را نشانه تغییر رویکرد در مدیریت این حوزه دانست.

او با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی فارس نیز گفت: باید برای معرفی آثار پیش از اسلام استان، چارچوب فرهنگی و دینی مناسبی ارائه شود تا میان تمدن ایران باستان و هویت اسلامی تضاد ایجاد نشود و گردشگران بتوانند از این ظرفیت‌ها با نگاه مثبت بازدید کنند.

سپیدان می‌تواند مقصد گردشگران کشور‌های حاشیه خلیج فارس شود

دژکام همچنین بر توسعه گردشگری زمستانی در سپیدان تأکید کرد و گفت: کشور‌های حاشیه خلیج فارس از ظرفیت برف و طبیعت زمستانی برخوردار نیستند و فارس می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های ورزش‌های زمستانی، سپیدان را به مقصدی برای گردشگران این کشور‌ها تبدیل کند.

او با اعلام آمادگی برای پیگیری و رفع موانع اداری فعالان گردشگری اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی باید میدان‌دار این حوزه باشند و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی نیز در کنار آنها برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌ها قرار گیرند.

برنامه‌ریزی برای تبدیل هر ماه سال به یک «بهانه سفر» به فارس

در ادامه این نشست، بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، از تدوین رویکرد جدید برای معرفی ماهانه ظرفیت‌های گردشگری استان خبر داد.

او گفت: هدف این است که گردشگری فارس به یک فصل یا دوره خاص محدود نشود و برای هر ماه سال، یک یا چند «بهانه سفر» تعریف شود؛ از «اردیبهشت شیراز» و «مهر شیراز» تا برنامه‌های زمستانی سپیدان.

مریدی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در برگزاری رویداد‌های اخیر افزود: موفقیت «مهر شیراز» حاصل ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی فعالان گردشگری بود و اداره‌کل میراث فرهنگی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کرد.

او همچنین پیشنهاد کرد «نشان حبیب خدا و خلق خدا» برای تقدیر از فعالان خیرخواه و اثرگذار حوزه گردشگری طراحی و به افرادی که فراتر از وظایف شغلی خود به مردم خدمت کرده‌اند، اعطا شود.

پیشنهاد ایجاد «مثلث نور» برای توسعه گردشگری زیارتی

حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران فارس نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری زیارتی شیراز، پیشنهاد ایجاد شبکه گردشگری میان شیراز، مشهد و قم با عنوان «مثلث نور» را مطرح کرد.

او گفت: ایجاد یک محور گردشگری میان این سه شهر می‌تواند به جابه‌جایی هدفمند گردشگران زیارتی و افزایش سفر میان این مقاصد منجر شود.

سیادتان با اشاره به فشار‌های اقتصادی بر صنعت هتلداری، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و نوسانات ارزی را از مشکلات فعالان این بخش دانست و خواستار حمایت بیشتر از کسب‌وکار‌های خدماتی شد.

ورود گردشگران داخلی به شیراز افزایش یافته است

محمود فخری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس و مدیر دبیرخانه رویداد «مهر شیراز» نیز گفت: بخش خصوصی گردشگری استان تصمیم گرفت بدون انتظار برای تغییر شرایط خارجی و با اتکا به توان داخلی و حمایت دستگاه‌های متولی، برای احیای گردشگری فارس اقدام کند.

او افزود: برنامه‌های «مهر شیراز» از ۵ تا ۲۵ مهرماه و همزمان با هفته گردشگری و روز حافظ برگزار شد و افزایش ورود گردشگران داخلی از استان‌های مختلف از جمله خراسان و مشهد، نتیجه این هم‌افزایی بوده است.

فخری ابراز امیدواری کرد مدل همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در سایر ماه‌های سال نیز تداوم پیدا کند.

۱۶۵ رویداد در «مهر شیراز» برگزار شد

مسعود منیعاتی، رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس نیز با اشاره به تأثیر برگزاری رویداد‌های «مهر شیراز» بر رضایت گردشگران گفت: در این رویداد ۱۶۵ برنامه متنوع برگزار شد که بسیاری از آنها رایگان بود و همین موضوع به مردمی‌تر شدن فضای گردشگری کمک کرد.

او افزود: گفت‌و‌گو با گردشگران نشان می‌دهد بسیاری از مسافران با وجود دشواری‌های اقتصادی، از سفر به شیراز رضایت داشته‌اند.

تأکید بر رویداد‌های «دستاورد‌محور» به جای برنامه‌های تشریفاتی

طلا عالم، مشاور رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس، نیز بر تغییر رویکرد در برگزاری رویداد‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: برنامه‌های امسال با هدف ایجاد خروجی ملموس برای بخش خصوصی و افزایش جذب مسافر طراحی شده‌اند.

او افزود: اختصاص بازه ۵ تا ۲۵ مهرماه به مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی، فرهنگی، ادبی و گردشگری، با هدف فعال‌سازی دوباره صنعت گردشگری فارس انجام شده است.

تأکید بر نقش جوانان در احیای گردشگری فارس

امیرحسین حکمت‌نیا، دبیر رویداد «مهر شیراز» نیز با اشاره به شرایط اقتصادی موجود گفت: برگزاری این رویداد حاصل تلاش و پشتکار جوانانی بود که با وجود مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های شخصی، برای اجرای برنامه و رونق دوباره گردشگری استان تلاش کردند.

او اظهار کرد: هدف برگزارکنندگان این بود که نشان دهند حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و برنامه‌ریزی، رویداد‌های مؤثر گردشگری برگزار کرد.

اولویت‌های پیشنهادی برای آینده گردشگری فارس

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست بر چند محور اصلی متمرکز بود: توسعه گردشگری حلال و سلامت، جذب گردشگران کشور‌های منطقه به‌ویژه عراق و کشور‌های حاشیه خلیج فارس، توسعه گردشگری زیارتی با طرح «مثلث نور»، رونق گردشگری زمستانی سپیدان، تعریف رویداد‌های ماهانه برای افزایش سفر به فارس و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی.

فعالان گردشگری فارس همچنین بر ضرورت رفع موانع اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری، کاهش فشار هزینه‌ها بر صنعت هتلداری و تداوم رویداد‌های هدفمند برای تبدیل گردشگری به یکی از پایه‌های پایدار اقتصاد استان تأکید کردند.