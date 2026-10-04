تبلت جدیدی که برند شیائومی معرفی کرده است، نقاظ ضعفی به ویژه در زمینه عملکرد صوتی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وب‌سایت «Notebookcheck» به برخی کاستی‌ها در مشخصات فنی تبلت جدید شیائومی مدل Redmi Pad ۲، ۹.۷ اشاره کرده است؛ تبلتی که قیمت آن کمتر از ۱۶۰ دلار تعیین شده است.

این گزارش به نقاط ضعفی در سیستم صوتی و بلندگو‌های دستگاه اشاره دارد؛ اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی نشان‌دهنده ناهماهنگی‌های قابل‌توجهی در عملکرد صوتی، به‌ویژه در محدوده فرکانس‌های پایین (بیس) بوده است.

آزمون‌های پاسخ فرکانسی با استفاده از «نویز صورتی» (Pink Noise) فقدان محسوس بیس عمیق را آشکار کرد. افزایش قابل‌توجه سطح صدا تنها در محدوده بالای بیس —یعنی حدود ۱۲۵ هرتز— آغاز می‌شود؛ بدین معنا که این دستگاه در مقایسه با برخی تبلت‌های رقیب، قادر به ارائه پایه‌ای عمیق و غنی برای صدا نیست.

در مقابل، عملکرد Redmi Pad ۲، ۹.۷ در فرکانس‌های میانی (Mid-range) مطلوب است؛ خروجی صدا از حدود ۴۰۰ هرتز به‌وضوح افزایش می‌یابد و در محدوده میانیِ بالا به اوج می‌رسد. فرکانس‌های بالا نیز با وجود برخی نوسانات در پاسخ‌دهی، شفاف و دقیق به نظر می‌رسند.

این ویژگی‌ها، دستگاه را برای گوش دادن به پادکست، کتاب‌های صوتی و محتوای گفتاری نسبتاً مناسب می‌سازد، زیرا صدای انسان عمدتاً در همان محدوده‌های فرکانسی قرار دارد که دستگاه بهترین عملکرد را در آنها ارائه می‌دهد.

با این حال، هنگامی که بلندی صدا به سطح متوسط ​​یا حداکثر می‌رسد، کیفیتی تیز یا فلزی‌مانند در صدا تشدید می‌شود؛ عاملی که ممکن است تجربه تماشای فیلم یا گوش دادن به موسیقی را تحت‌الشعاع قرار دهد. البته این دستگاه برای علاقه‌مندان به صدا مزایایی نیز دارد؛ شیائومی جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را حفظ کرده است که امکان اتصال مستقیم هدفون‌های سیمی را فراهم می‌کند. در بخش بی‌سیم نیز، دستگاه از بلوتوث نسخه ۵.۰ بهره می‌برد و از طیف محدودی از کدک‌های صوتی، از جمله SBC، AAC و aptX پشتیبانی می‌کند.

صرف‌نظر از سیستم صوتی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که Redmi Pad ۲، ۹.۷ با توجه به قیمت خود، مجموعه‌ای از قابلیت‌های قدرتمند را ارائه می‌دهد؛ با این حال، عملکرد بلندگو‌ها نکته‌ای است که باید مد نظر قرار گیرد، به‌ویژه برای کاربرانی که قصد دارند بدون استفاده از هدفون خارجی، با این دستگاه ویدیو تماشا کنند یا به موسیقی گوش دهند.

منبع: ارم نیوز