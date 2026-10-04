در جریان بازرسی‌های مداوم، پرونده ۴۵۹ نانوایی متخلف در شیراز به مراجع قانونی ارسال و سهمیه آرد ۳۰۰ واحد نیز کسر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر قبادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شیراز، با اشاره به تشدید نظارت بر فعالیت واحد‌های نانوایی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، تأمین حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت بر توزیع عادلانه آرد یارانه‌ای و جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع، و رعایت بهداشت، گشت‌های مشترک و بازرسی‌های میدانی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح شهرستان شیراز در حال انجام است.

او افزود: این بازرسی‌ها با محوریت کارگروه آرد و نان فرمانداری و با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ذی‌ربط انجام می‌شود و در جریان این اقدامات، عملکرد واحد‌های نانوایی از نظر نحوه عرضه نان، رعایت ضوابط، میزان مصرف و توزیع آرد یارانه‌ای و سایر مقررات مربوطه مورد پایش قرار می‌گیرد.

قبادی با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده گفت: در جریان این اقدامات، ۴۵۹ واحد نانوایی متخلف شناسایی و پرونده تخلفات آنها مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و در موارد لازم، پرونده‌های متشکله برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شیراز ادامه داد: در خصوص ۳۰۰ واحد نانوایی متخلف نیز با همکاری اتحادیه مربوطه، تعهد کتبی از مالکان و متصدیان اخذ و متناسب با نوع تخلف، اقدامات انضباطی و بازدارنده از جمله کسر موقت سهمیه آرد اعمال شده است.

او همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای اظهار کرد: با پایش اطلاعات و تراکنش‌های ثبت‌شده در سامانه نانینو، یک‌هزار و ۷۰ تن آرد یارانه‌ای که در معرض انحراف یا عرضه خارج از شبکه قرار داشت، شناسایی شد و با اقدامات انجام‌شده، این میزان آرد به چرخه مجاز مصرف بازگردانده شد.

قبادی با بیان اینکه تشدید نظارت‌ها آثار قابل توجهی در کاهش تخلفات داشته است، گفت: در نتیجه استمرار بازرسی‌ها، اقدامات پیشگیرانه و برخورد‌های قانونی، تعداد واحد‌های متخلف شناسایی‌شده از ۴۵۹ واحد به ۱۱ واحد کاهش یافته است؛ با این حال، نظارت بر واحد‌های نانوایی همچنان با جدیت ادامه دارد و با تخلفات احتمالی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

او تأکید کرد: کاهش تخلفات به معنای پایان نظارت‌ها نیست و گشت‌های میدانی، بازرسی‌های سرزده و پایش مستمر واحد‌های نانوایی به‌صورت روزانه ادامه خواهد داشت تا ضمن جلوگیری از تکرار تخلفات، حقوق مصرف‌کنندگان و سهمیه آرد یارانه‌ای صیانت شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شیراز خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد انضباط در شبکه تولید و عرضه نان، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، توزیع صحیح و هدفمند آرد یارانه‌ای و ارتقای کیفیت نان عرضه‌شده در سطح شهرستان است.

قبادی در پایان گفت: واحد‌های نانوایی که ضوابط و مقررات را رعایت کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در مقابل، با هرگونه تخلف در حوزه عرضه نان و مصرف یا توزیع آرد یارانه‌ای و غیر بهداشتی، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

منبع: فرمانداری شیراز 

برچسب ها: فرمانداری شیراز ، نانوایی متخلف ، کسر سهمیه
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