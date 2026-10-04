دولت مستعفی یمن از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جنبش انصارالله خبر داد و گفت که هدف این عملیات، تصرف مناطق تحت کنترل این جنبش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رشاد العلیمی، رئیس موسوم به شورای رهبری ریاست جمهوری دولت مستعفی یمن از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جنبش انصارالله با هدف «بازپس‌گیری کنترل سراسر کشور» خبر داد.

العلیمی که وابسته به عربستان است، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «به نیرو‌های مسلح، نیرو‌های امنیتی و تمامی تشکل‌های نظامی دستور داده‌ایم بر اساس طرحی که به تصویب رسیده، مأموریت‌های محوله خود را آغاز کنند».

او افزود تمامی نهاد‌های دولتی تا زمان «تکمیل مأموریت و دستیابی به پیروزی» در حالت آماده‌باش کامل قرار خواهند داشت.

منبع: آناتولی