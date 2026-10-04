شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات درمانی در بیمارستان امام خمینی شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمارستان دولتی امام خمینی یکی از مراکز عمومی کشور است که در شهر تهران قرار دارد. در این بیمارستان خدمات درمانی بسیاری انجام می‌شود و روزانه بیماران بسیاری به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند.
اما این روز‌ها بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند، از کمبود امکانات درمانی و کمبود کادر درمان ابراز نارضایتی می‌کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وضعیت بیماران بیمارستان امام خمینی تهران در بخش تریاژ بسیار نامناسب است. در این بیمارستان بیماران هر کدام ۱۲ ساعت کمتر و بیشتر معطل خالی شدن تخت هستند. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، سوژه خبری ، بیماران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
سلام،خبر درست بزنید، امکانات رفاهی کم نیست، امکانات درمانیه، کمه بله
تعدادبیمار زیاده، هر چی مراکز خصوصی گرون تر میشن، مراجعه به مراکز دولتی بیشتر. اما نیرو نیست، پرستار نیست. همین بیمار حاضره بره تو بخش خالی و بخوابه فقط تا شاید روزی ویزیت شه و داروهاش بگیره. همه مشکل دارن، باز وقتی تو اورژانس هستن حداقل یک رسیدگی ضعیفی هست، یک ازمایش چکاپ ساده مقایسه کنید مرکز دولتی و خصوصی. مردم گناه دارن
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