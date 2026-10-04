شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان امام خمینی شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمارستان دولتی امام خمینی یکی از مراکز عمومی کشور است که در شهر تهران قرار دارد. در این بیمارستان خدمات درمانی بسیاری انجام می‌شود و روزانه بیماران بسیاری به این مرکز درمانی مراجعه می‌کنند.
اما این روز‌ها بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند، از کمبود امکانات رفاهی ابراز نارضایتی می‌کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وضعیت بیماران بیمارستان امام خمینی تهران در بخش تریاژ بسیار نامناسب است. در این بیمارستان بیماران هر کدام ۱۲ ساعت کمتر و بیشتر معطل خالی شدن تخت هستند. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، سوژه خبری ، بیماران
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