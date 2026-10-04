باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ادوارد گفری، وزیر آموزش فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه، به‌دلیل اعتراضات دانش‌آموزان نوجوان که این کشور را تحت تأثیر قرار داده، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان به‌طور کامل یا جزئی تعطیل خواهند بود.

او می‌گوید این مسئله به خاطر «فراهم نبودن شرایط امنیتی» است و افزود از زمان آغاز اعتراضات، ۲۴ مدرسه به آتش کشیده شده یا مورد تخریب و غارت قرار گرفته است.

دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه می‌گویند غیبت زیاد معلمان، طولانی بودن ساعات مدرسه، فرسودگی ساختمان‌ها و امکانات آموزشی و برخی مشکلات دیگر، روند تحصیل آنها را مختل کرده است.

این اعتراضات از یک مدرسه در پاریس آغاز شد، اما هفته گذشته به اعتراضاتی سراسری تبدیل شد که در برخی مناطق با خشونت میان دانش‌آموزان و نیرو‌های امنیتی همراه بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه