باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی- علی چینی، پیشکسوت استقلال، درباره فعالیت‌های این باشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: باشگاه استقلال همیشه در چنین موضوعاتی پیش‌قدم بوده است. اخیراً نیز برنامه‌ای در ساختمان محک برای حمایت از بیماران سرطانی برگزار شد و امیدوارم این بیماران هرچه زودتر سلامتی خود را به دست آورند.

وی افزود: بازیکنان استقلال در رده بزرگسالان نیز امسال در برنامه‌های مختلف کمک به دیگران حضور داشته‌اند و ما هم از این موضوع مستثنی نیستیم. امیدوارم استقلال بتواند در کنار فعالیت‌های ورزشی، در این حوزه‌ها نیز اثرگذار باشد.

چینی درباره شرایط استقلال و دیدار پیش‌رو مقابل تراکتور گفت: شرایط کشور بحرانی است و فوتبال نیز از این شرایط مستثنی نیست. پیش از سفر به قطر، استقلال یک مسابقه بسیار سخت و نفس‌گیر در تبریز مقابل تراکتور دارد؛ تیمی که بازیکنان زیادی در اختیار دارد و امسال نیز با هدف قهرمانی وارد مسابقات شده است.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: دیدار با تراکتور یک بازی ۶ امتیازی است و امیدوارم استقلال بتواند با تمرکز بالا برای این مسابقه آماده شود. تا جایی که شنیده‌ام، احتمال دارد تیم از تبریز به صورت زمینی راهی ترکیه شود و سپس از آنجا با پرواز به قطر برود که با توجه به شرایط پروازها، می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

وی با اشاره به شرایط کادر فنی استقلال گفت: دیدگاه من نسبت به سهراب بسیار مثبت است. او انگیزه و شادابی زیادی دارد و توانسته نوعی همسان‌سازی را در تیم بزرگسالان ایجاد کند. بازیکنانی که طی دو، سه فصل گذشته در استقلال حضور داشتند اما فرصت زیادی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی پیدا نکرده بودند، اکنون با رقابت و در عین حال رفاقت تلاش می‌کنند جایگاه خود را در ترکیب به دست بیاورند.

چینی افزود: استقلال شروع طوفانی داشت و بعد از آن مقداری نوسان ایجاد شد که بخشی از آن به خالی بودن نیمکت و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات مربوط است. امیدوارم پنجره در نیم‌فصل باز شود تا بتوانند چند بازیکن به تیم اضافه کنند. بازگشت ماشاریپوف و مهران احمدی نیز می‌تواند کمک زیادی به استقلال کند.

وی درباره حواشی ایجادشده پیرامون استقلال و کری‌خوانی‌های اخیر نیز گفت: استقلال یکی از پرافتخارترین تیم‌های ایران در آسیاست و دو قهرمانی آسیا دارد؛ افتخاری که همچنان جایگاه ویژه‌ای در فوتبال ایران دارد. بنابراین اگر کسی قصد کری‌خوانی دارد، بهتر است تاریخ باشگاه استقلال را مطالعه کند.

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره شرایط تیم ملی امید گفت: ما سال‌هاست با مشکل حضور مستمر بازیکنان در تیم ملی امید مواجه هستیم. خودم زمانی به عنوان دستیار در تیم ملی امید حضور داشتم و بازیکنان بسیار خوبی در اختیار داشتیم، اما محدودیت زمانی برای در اختیار بودن بازیکنان همیشه به تیم آسیب زده است.

چینی تصریح کرد: باید یک راهکار هوشمندانه بین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مدیران باشگاه‌ها ایجاد شود تا بازیکنان برای مدت مناسب و به شکل مستمر در اختیار تیم ملی امید باشند. تیم حسین عبدی تیم کاملی بود و حدود ۱۶ یا ۱۷ بازیکن این تیم در لیگ برتر حضور دارند و برای باشگاه‌های خود بازیکنان تأثیرگذاری هستند.

وی با اشاره به آخرین دیدار تیم ملی امید مقابل کره شمالی گفت: نتیجه آن مسابقه نشان داد در ساختار و زیرساخت فوتبال پایه با مشکلاتی مواجه هستیم. باید برای حل این مشکلات، زیرساخت‌ها را از پایه بازسازی و اصلاح کنیم.

چینی در پایان درباره تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: امیر قلعه‌نویی تغییراتی در تیم ایجاد کرده و شناخت خوبی از لیگ برتر دارد. برگزاری این دو دیدار دوستانه نیز می‌تواند به شناخت بیشتر بازیکنان و آماده‌سازی تیم ملی کمک کند.