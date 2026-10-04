باشگاه خبرنگاران جوان - حسن جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: ساعت ۱۸:۴۵ امروز (۱۲ مهرماه) پرواز مشهد به مقصد نجف انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: پرواز‌های عراق پس از اعمال محدودیت این کشور از سوم مهرماه متوقف شده بود.

سخنگوی فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد تاکید کرد: مسافران از طریق تماس با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ و یا تلفن مستقیم ۲۳ - ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ از وضعیت پرواز خود مطلع شوند.

فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با گستره ۵۴۰ هکتار، پس از فرودگاه "مهرآباد" تهران، دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ پرواز و در زمان اوج مسافرت‌ها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی روزانه در آن انجام می‌شود.