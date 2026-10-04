کارشناس اداره‌کل هواشناسی کردستان گفت: از ظهر دوشنبه تا بعدازظهر چهارشنبه، استان در دامنه فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرد و در این مدت، هوای ابری و مه‌آلود، وزش باد و در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدیریحان امیدی‌راد  اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، از ظهر روز دوشنبه تا بعدازظهر چهارشنبه، سامانه بارشی بخش‌هایی از استان کردستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در مدت فعالیت این سامانه، آسمان استان در بیشتر مناطق ابری و مه‌آلود خواهد بود و وزش باد، رگبار باران و رعد و برق در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی کردستان ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی در روز سه‌شنبه فراگیرتر خواهد بود و انتظار می‌رود میزان بارش در این روز نسبت به سایر روز‌های هفته بیشتر باشد.

امیدی‌راد با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در استان گفت: در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار باران همراه با رعد و برق و تگرگ وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مرتبط نسبت به شرایط جوی پیش‌رو آمادگی لازم را داشته باشند.

وی درباره وضعیت هوای روز پنجشنبه نیز اظهار کرد: از شدت ناپایداری‌ها در این روز کاسته می‌شود و شرایط جوی نسبت به روز‌های قبل آرام‌تر خواهد شد.

امیدی‌راد همچنین با اشاره به پیش‌بینی دمای هوا در شهرستان‌های مختلف استان گفت: طی این مدت، تغییرات دمایی در مناطق مختلف استان متفاوت خواهد بود و دمای هوا در سنندج نیز در روز‌های پیش‌رو تحت تأثیر شرایط ابری و بارشی قرار می‌گیرد.

وی توصیه کرد: با توجه به احتمال لغزندگی معابر و کاهش دید افقی در برخی مناطق، شهروندان هنگام تردد، به‌ویژه در محور‌های مواصلاتی و مناطق کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند و آخرین اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی را دنبال کنند.

برچسب ها: کردستان ، هواشناسی کردستان ، بارش باران و تگرگ
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