معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با اشاره به اینکه نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه جمهوری اسلامی ایران که وزیر امور خارجه در نیویورک تشریح کرد، از طریق واسطه‌ها دریافت شده، گفت: این پاسخ در داخل کشور در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در حاشیه مراسم ختم بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا گفت: «پیشنهادی که وزیر امور خارجه در نیویورک تشریح کردند، همان طرح ۷ روزه جمهوری اسلامی ایران است. آمریکایی‌ها نیز از طریق واسطه‌ها نظرات خود را درباره این پیشنهاد ارائه کرده‌اند که این نظرات در داخل کشور و در مسیر و کانال مربوط در حال بررسی است.»

وی افزود: «هر زمان نظرات نهایی جمهوری اسلامی ایران آماده شود، از طریق مقتضی اقدام خواهد شد. همزمان جمهوری اسلامی ایران آمادگی‌های لازم را برای هر سناریوی دیگری نیز کسب می‌کند.»

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، آمریکا
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