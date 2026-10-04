زلنسکی می‌گوید اوکراین با پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات فنی سه‌جانبه با روسیه موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که کی‌یف با پیوستن به مذاکرات فنی سه‌جانبه با آمریکا و روسیه در امارات موافقت کرده است.

او در یک نشست خبری مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت واشنگتن این پیشنهاد را به روسیه نیز ارائه کرده و اکنون انتظار می‌رود مسکو به آن پاسخ دهد. 

زلنسکی گفت: «طرف آمریکایی در حال حاضر با اوکراین و روسیه در تماس است و پیشنهاد برگزاری یک نشست سه‌جانبه در سطح فنی را تا پایان اکتبر (اوایل آبان) مطرح کرده است. من روز گذشته تأیید کردم که ما برای شرکت در این نشست در امارات یا هر کشور دیگری که طرف آمریکایی پیشنهاد دهد، آمادگی داریم».

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز یکشنبه در سفری غافلگیرکننده و بدون اعلام قبلی وارد پایتخت اوکراین شد؛ سفری که به گفته منابع آلمانی، با هدف نمایش همبستگی و تأکید دوباره بر حمایت برلین از کی‌یف انجام شده است.

مرتس می‌گوید هدف از سفرش، تأکید دوباره بر تعهد راهبردی آلمان به اوکراین در بحبوحه جنگ خواهد بود.

منبع: آناتولی

 

برچسب ها: اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی ، مذاکرات صلح
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