باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در دیدار با پذیرفته شدگان برتر تبریز در کنکور سراسری، با تبریک موفقیت این جوانان، اظهار کرد: موفقیت در کنکور و دستیابی به نتایج مطلوب، حاصل زحمت، برنامه ریزی، تمرکز و پشتکار است و این تلاش شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای آرایش فکر و تمرکز در مسیر موفقیت اهمیت زیادی دارد، افزود: انسان با تمرکز می‌تواند به نتیجه برسد و دستیابی به موفقیت نیازمند آن است که فرد هدف خود را مشخص کرده و با برنامه و پشتکار در مسیر آن حرکت کند.

سرمست با اشاره به نقش عوامل فردی در موفقیت، ادامه داد: ضریب هوشی مهم است، اما مهم‌تر از آن اراده و پشتکار است؛ چراکه بسیاری از موفقیت‌ها با استمرار، تلاش و اراده برای رسیدن به هدف محقق می‌شوند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر نقش خانواده در موفقیت دانش آموزان تأکید کرد و گفت: حمایت پدر و مادر در این مسیر اهمیت زیادی دارد. قدر پدر و مادر خود را بدانید و پیوندتان را با آنها هرچه بیشتر محکم کنید.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی نخبگان و ظرفیت‌های بالایی دارد و باید استعداد‌های نخبگان شناسایی و زمینه پرورش و شکوفایی آنها فراهم شود.

سرمست تأکید کرد: سرمایه اصلی هر جامعه، نیروی انسانی توانمند و نخبه آن است و توجه به استعداد‌های جوانان می‌تواند زمینه ساز پیشرفت و توسعه بیشتر استان باشد.